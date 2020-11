COVID-19 :

La pandémie nous a montré qu’il y a des gens prudents jusqu’à en dire assez, mais aussi d’autres qui ne sont pas trop conscients du respect de la distance de sécurité. Dans ce cas, nous venons de mettre en évidence un exemple de ce dernier.

L’anecdote s’est produite dans une brasserie de Malaga. Une fille qui y allait souvent a laissé un commentaire sur TripAdvisor après sa dernière visite, notant qu’elle était complètement déçue par le bar car aucun des serveurs ne portait de masque.

«J’ai adoré venir boire une bière belge et me détendre, mais malheureusement, il me semble très sérieux qu’à ce stade, aucun des employés ne porte de masque», dit-il. «Cela me fait penser que les tables et les chaises ne sont pas désinfectées après chaque utilisation», poursuit-il. “Il m’invite à ne pas revenir.”

Nous savons déjà que de nombreux propriétaires et serveurs de bars ne sont pas amis de TripAdvisor et des critiques continues qu’ils reçoivent, mais la réponse du propriétaire de ce Malaga local a sollicité des commentaires négatifs.

“Eh bien, c’est très simple: ne reviens pas!” Commence-t-il. “Le masque ne va pas vous sauver. Le coronavirus est dans votre tête. C’est un virus mental”, dit-il. Mais la chose va plus loin. “Ce bar est le seul exempt de coronavirus. De plus, l’antidote de cette maladie est la bière belge / artisanale.”

Et pour conclure, cerise sur le gâteau: “Et oui, je peux dire que le coronavirus n’existe pas. Tout est manœuvre politique. Mais je charge les classes d’économie politique”, fossé. «Tirez vos conclusions», écrit la fille qui a partagé les captures d’écran sur Twitter.

Je me sens obligé de partager mon expérience à la brasserie Mapamundi à Malaga (rue Trinidad Grund), à laquelle JE NE REVIENDRAI PAS.

Je ne vais pas entrer dans les évaluations, je pense que la simple lecture de la réponse du propriétaire suffit pour tirer vos propres conclusions … 🙃 pic.twitter.com/NcNtFldj5A – Mewi (@traducemewi) 28 septembre 2020

Enfin, la mairie de Malaga est intervenue avant la plainte de celui-ci.