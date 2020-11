COVID-19 :

L’agence de presse Associated Press (AP) a publié un rapport pour analyser la situation économique de l’Espagne dans la pandémie. Dans le même, Il est alerté que dans notre pays une reprise économique est en cours “sous la forme de K”.

Comme détaillé dans l’article, cela signifie que les riches peuvent rebondir après la crise, beaucoup travaillent à domicile, tandis que les plus vulnérables perdent les avantages économiques limités dont ils bénéficiaient.

Continue comme ça la ligne du web spécialisé El Blog Salmón, qui a expliqué ce que signifiait cette situation: “Cela suppose un découplage fort et une augmentation des inégalités dans l’économie.”

“Une reprise en forme de K Supposons que nous ayons l’économie divisée en deux secteurs, d’une part sont ceux qui peuvent continuer à fonctionner plus ou moins normalement après la pandémie ou en situation de pandémie, et d’autre part ceux qui ont besoin d’interaction sociale et qui ne sont pas si importants ou nécessaires en premier. “

Les plus touchés

Comme le souligne AP, les familles à faible revenu ont été les plus durement touchées par la pandémie dans le monde pour plusieurs raisons: leur travail peut les exposer davantage au virus et leurs économies sont généralement moindres. Mais il souligne qu’en Espagne, sa situation a été pire que dans une grande partie de l’Europe en raison de la grand rôle des industries les plus touchées telles que le tourisme et les avantages sociaux les plus faibles.

L’article souligne également que la propagation du virus s’est propagée plus rapidement dans les quartiers populaires densément peuplé comme Vallecas. De même, il souligne que le gouvernement a pris des mesures sociales, mais insiste pour que les experts avertissent que L’Espagne doit réparer son marché du travail, qui est criblé de contrats temporaires et à temps partiel.