COVID-19 :

Une reprise durable est urgente qui englobe tous les secteurs économiques et régions du pays, a déclaré Coparmex en réponse au plan de relance du ministère de l’Économie.

Exhortez-en un récupération durable qui comprend tous les secteurs économiques et toutes les régions du pays, a indiqué la Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex) en réponse à Plan de rétablissement présenté mardi dernier par le Secrétaire d’économie.

À travers une déclaration, l’organisation a souligné la célébration de ce qu’elle considérait comme un «message d’unité et de travail conjoint» avec le secteur privé par la secrétaire à l’Économie, Tatiana Clouthier.

“Nous convenons de la nécessité et de l’urgence de mettre en œuvre une stratégie qui nous permette de nous remettre du ralentissement économique historique qu’a subi le pays en 2020 et dont nous continuerons à ressentir des ravages jusqu’à ce que des progrès soient réalisés dans la COVID-19[feminine«, A mis en évidence l’organisation de l’entreprise.

Le plan présenté par l’agence en charge de la politique économique du Mexique se décline en quatre axes stratégiques: Marché interne, emploi et entreprise; Promotion et facilitation des investissements; Commerce international, et Régionalisation des secteurs.

«Les quatre axes sont pertinents et parviennent à couvrir les différents défis auxquels nous sommes confrontés dans le contexte économique actuel. Avec l’intention de travailler main dans la main dans son exécution, nous proposons une série d’actions qui peuvent être mises en œuvre immédiatement », a-t-il souligné.

Sur le premier axe stratégique, Coparmex Il a rappelé que les entreprises ont des problèmes de liquidité en raison de la fermeture d’activités, de la baisse de la consommation et de l’éloignement social.

Il a demandé de mettre en œuvre des mesures telles que l’accélération des processus de remboursement de la TVA et le rétablissement de la compensation universelle au moins d’ici 2021; déduction de 100 pour cent des avantages sociaux pour cette année; report temporaire du paiement des services fournis par l’État, tels que l’eau et l’électricité.

«En 2020, nous avons perdu 648 000 emplois formels. Nous considérons que l’extension de 60 000 crédits au plancher proposé par la SE ne sera pas suffisante. Pour cette raison, nous insistons sur des mesures concrètes telles que les recours de solidarité », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la proposition ‘Remèdes solidaires’, il a rappelé la proposition de Salaire de solidarité, une contribution temporaire du gouvernement, de l’employeur et du travailleur pour couvrir la masse salariale et éviter de nouvelles pertes d’emplois.

Sur l’axe de la promotion et de la facilitation de l’investissement, il a souligné que les données les plus récentes sur les investissements, en octobre 2020, montrent que nous sommes toujours 13,7% en dessous de l’année précédente.

Compte tenu de cela, il est proposé de renforcer la Accord d’investissement dans Infrastructure entre Secteur privé et gouvernement; mettre en place un amortissement accéléré automatique en 2021; accélérer les paiements en attente aux fournisseurs de gouvernement, CFE et Pemex; et promouvoir la rationalisation des procédures aux niveaux fédéral et local.

Sur le troisième axe, il a souligné que le seul secteur qui montre une reprise est le fabricant, lié aux exportations.

Il a rappelé que le nouveau gouvernement de États Unis représente une belle opportunité pour Le Mexique en matière commerciale.

Ce sera essentiel, dit-il Coparmex, respecter sans restriction le règle de loi, éviter les menaces de modification des règles, renforcer et garantir l’indépendance des organismes de régulation qui favorisent la libre concurrence dans le pays, promouvoir la compétitivité en permettant la participation du secteur privé dans le secteur de l’énergie, en donnant la priorité aux projets d’énergies renouvelables.

Sur le dernier axe, il a pointé Coparmex qu’il y a des secteurs qui ont été les plus touchés par restrictions sanitaires et que jusqu’en septembre, ils ont continué d’afficher une perte d’emploi formel.

“Nous avons besoin d’une stratégie différenciée pour éviter les retards dans la reprise économique”, a-t-il déclaré.

Propose de créer une catégorie de “Entreprise sûre” pour permettre la réouverture d’activités non essentielles mais conformes à toutes les mesures et exigences sanitaires.

“De Coparmex nous réitérons notre volonté de dialoguer et de collaborer avec le gouvernement, les entreprises et la société, pour parvenir à la relance souhaitée de l’économie et à la reprise de l’emploi”, conclut Coparmex.

Avec des informations de López-Dóriga Digital