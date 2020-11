COVID-19 :

Les restaurants et les hôtels espagnols ont perdu 7 milliards d’euros pour la pandémie. Cela ressort du rapport du cabinet de conseil Kantar, qui évalue la baisse du chiffre d’affaires de 44% au cours du premier semestre par rapport à la même période en 2019.

Le rapport «Panorama de la nourriture et des boissons à l’extérieur du domicile» révèle également que la consommation à domicile a augmenté de manière significative mais n’a pas entièrement compensé la baisse de la consommation à l’extérieur de la maison, ce qui a eu un impact sur une réduction des dépenses totales en nourriture et boissons dans 4 ,1%.

Après la désescalade de mai, le consommateur a réactivé «une grande partie» de ses habitudes de consommation hors domicile, à l’exception vie nocturne qui a continué à être limité, ce qui a permis de lisser la chute, selon ce conseil.

Pendant la “nouvelle normalité”, entre le premier et le deuxième états d’alarme, le consommation de nourriture et de boissons Le contenu non alcoolisé des résidents espagnols a enregistré une baisse de 24,9% par rapport à l’année précédente.

Livraison de repas à la maison, qui a progressé de 60%, a atténué le «fort» effondrement du secteur de la restauration (-35%) et a offert aux consommateurs la possibilité de reproduire des événements loin de chez eux chez eux, rapprochant le restaurant des tables, selon le dossier.

En Espagne, la livraison de nourriture à domicile a progressé dans tous les canaux qui fonctionnent avec cette option, mais elle se démarque surtout dans les magasins à emporter, où les ventes ont été multipliées par trois jusqu’en août 2020 par rapport à l’année précédente.

Selon Kantar, en Espagne, on observe que dans environnements urbains seulement 45% des consommateurs ont utilisé un service de livraison de nourriture à domicile au cours de la dernière année et seulement 7% le font une fois par semaine, ce qui montre que la “livraison” a de la place pour élargir son offre, en particulier sur le marché de boissons, et est “une excellente option” que les marques traditionnelles doivent être consommées à la maison.

Concernant les prévisions pour la fin de l’année, Kantar a indiqué qu’une fois ces mesures restrictives levées, on s’attend à ce que la consommation hors domicile revienne “massivement et rapidement” mais “tout dépendra de son évolution la seconde vague et les restrictions décrétées.