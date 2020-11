COVID-19 :

La RFEF a ouvert un dossier contre Móstoles, de la troisième division madrilène, pour avoir joué avec des joueurs qui devraient en sauver une quarantaine après un positif. Le match contre Villaverde de San Andrés a débuté ce matin au stade El Soto, mais a été suspendu à la mi-temps alors que le résultat était 1-0.

Le club local a allégué ce qui suit dans une déclaration quelques heures plus tard: “Avant de commencer le match, le délégué au respect du protocole Móstoles CF a communiqué cette situation à l’arbitre du parti, qui n’était au courant d’aucun report du match et a procédé à la contestation.” Móstoles CF tient le RFFM ou le RFEF responsable de la situation: “Tout type de responsabilité découlant de la suspension de la manifestation est imputable à la Fédération royale de football de Madrid ou à la Fédération royale espagnole de football, en tout état de cause, Móstoles CF a agi de bonne foi et en se conformant scrupuleusement au protocole d’action pour le retour des compétitions officielles au niveau étatique et non professionnel de la RFEF “.

COMMUNICATION | Nous voulons annoncer à nos fans et supporters la déclaration suivante après la suspension du match à la mi-temps. pic.twitter.com/wlW6M4Srpq – Móstoles CF (@Mostoles_cf) 15 novembre 2020

De même, Villaverde a pris la décision de suspendre la formation jusqu’à ce que la RFEF ou les autorités prennent une décision.