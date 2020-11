COVID-19 :

La reprise de l’économie européenne progresse et celle de l’Espagne est retardée. C’est ce qu’assure la Commission européenne dans son rapport sur les perspectives économiques du continent publié ce jeudi, qui aggrave l’évolution du PIB national en 2020 à -12,4% et réduit le rebond de 2021 et 2022. Bruxelles prévient qu’en clôture D’ici 2022, la richesse de l’économie espagnole sera encore plus faible de 3% à celui d’avant la crise. En prenant comme référence le PIB enregistré en Espagne l’année dernière, 1244 milliards d’euros, Bruxelles prédit que la richesse du pays en 2023 est de 37350 millions d’euros de moins à celui d’avant la pandémie.

Le trou prévu par Bruxelles n’est pas anodin. La richesse encore perdue au début de 2023 suppose, par exemple, l’argent que le gouvernement du Pedro Sánchez et Pablo Iglesias dans les budgets 2021 de la justice, de la défense et des allocations de chômage.

L’Espagne sera aussi le pays européen qui réduira le plus son économie en 2020 et celui qui rebondira le moins parmi les grands dans les deux prochaines années. Cela rompt une tendance d’années au cours desquelles l’Espagne récupérait son pouvoir d’achat et sa richesse par rapport à l’Italie, la troisième économie de l’Union.

Le gouvernement de Sánchez a lancé ce jeudi pour minimiser les prévisions de la Commission. Le ministre de la Sécurité sociale, José Luis Escrivá, a déclaré ce jeudi que les chiffres de Bruxelles “Ils sont obsolètes” car ils ne prennent pas en compte le rebond du troisième trimestre – plus de 16% -.

La Commission, dans sa fiche sur l’Espagne, admet le rebond du troisième trimestre – bien qu’elle ne l’inclut pas dans le calcul des données – mais elle mentionne également les foyers de coronavirus dont le pays souffre comme un élément clé pour les mois à venir. En fait, Bruxelles considère que l’Espagne subira un ralentissement économique au quatrième trimestre 2021, ce qui entraînera une croissance en 2022 inférieure à celle de 2021 – inférieure à 5% -.

En ce moment, des pays comme la France, l’Angleterre ou l’Italie prennent des mesures de confinement plus strictes que l’Espagne – le gouvernement demande d’attendre le 9 novembre pour décider d’un éventuel confinement comme celui de mars – ce qui suggère que Sánchez devra prendre un mesure similaire tôt ou tard. En effet, plusieurs communautés autonomes ont déjà demandé à la Santé le confinement à domicile de leurs citoyens.

Déficit et emploi

Deux conséquences du ralentissement de l’économie en Espagne par rapport à l’Europe seront les prévisions de déficit élevé de Bruxelles toujours en 2022, 8,5% du PIB, et le taux de chômage, 17,3% à la fin de 2022. Dans les deux cas Il dépasse même les prévisions du gouvernement Sánchez pour 2021.

Concernant la dette, la prévision de Bruxelles est qu’elle sera cette année à 120,3% et dans deux ans, en 2022, elle sera de 123,9% du PIB. Il s’agit d’une batterie de données négatives que Sánchez va essayer de contrer avec plus de dépenses publiques et une augmentation d’impôt aux entreprises et aux classes moyennes.