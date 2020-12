COVID-19 :

Le Ministre de la Santé de la Russie, Mikhail Murashko, a annoncé ce mardi le début de ses campagnes de vaccination pour mettre fin à la pandémie de coronavirus à travers le pays après l’enregistrement plus de 2,7 millions de cas et près de 48000 décès depuis mars. Leurs campagnes de vaccination ont commencé par l’injection de leur vaccin, Spoutnik V, le premier qui a été enregistré partout dans le monde.

“Le vaccin a été fourni à toutes les régions et la vaccination a commencé dans chacune d’entre elles”, Murashko a déclaré lors d’une réunion télématique du gouvernement russe, heureux du début des campagnes. En outre, le chef de la santé a indiqué que le gouvernement lui-même a mis en place un réseau national pour le transport et la conservation du vaccin. Ils ont également l’intention de rechercher et d’attirer de nouvelles entreprises pour une plus grande production de vaccins, afin d’accélérer l’approvisionnement dans tout le pays. À l’heure actuelle, l’équipement pour la conservation du Spoutnik V à 18 degrés sous zéro a été augmenté de 34%.

Mikhail Mishustin, Premier ministre russe, a ordonné que la distribution de la préparation soit garantie aux 85 régions du pays, ainsi que les campagnes de vaccination se dérouleront sans interruption pendant les festivités du Nouvel An, entre le 1er et le 10 janvier 2021.

Moscou, le premier à recevoir le vaccin

Être l’épicentre de la pandémie en Russie, Moscou, il fallait être le premier à lancer les grandes campagnes de vaccination dans le pays. Les autorités de la capitale ont donné le feu vert vendredi 5 décembre dernier pour commencer à administrer les premières doses aux citoyens, à commencer par les agents de santé, les enseignants et les travailleurs sociaux. Suite à son plan, cette semaine les responsables municipaux, les employés des secteurs tertiaire et commercial et les institutions culturelles ont été vaccinés.

Lundi dernier, le ministère de la Santé de la région de Moscou a également annoncé l’ouverture d’un registre électronique pour les résidents qui souhaitent se faire vacciner contre le COVID-19. Bien sûr, pour le moment, seules les personnes entre 18 et 60 ans peuvent accéder au vaccin. La Russie a estimé mardi que quelque 28 500 personnes ont déjà reçu la première dose de Spoutnik V, vaccin russe gratuit pour tous les habitants.

42% des Russes sont prêts à se faire vacciner

Le refus ou la peur des vaccins s’est généralisé ces dernières semaines dans le monde entier. L’arrivée des premières doses a montré une certaine confusion au sein de la population, qui a montré de nombreux doutes avant leur décision de la mettre ou non. Dans une enquête récente, 42% des Russes sont déterminés à le recevoir, ce qui représente presque le double du nombre enregistré en septembre et octobre, soit 23%. Cependant, plus de la moitié du pays pense toujours à ne pas le porter au début.

Le vaccin Sputnik V a montré une efficacité de 91,4% dans le troisième et dernier contrôle réalisé dans la troisième phase des essais cliniques du vaccin russe contre le coronavirus, après quoi la Russie procédera à son enregistrement dans d’autres pays, ont rapporté lundi le Centre Gamaleya et le Fonds d’investissement direct russe (FIDR). Selon le directeur du Centre Gamaleya, Alexandr Gintsburg, ces données “ils permettent d’affirmer avec certitude qu’il est hautement efficace et totalement sans danger pour la santé”.