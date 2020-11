COVID-19 :

La Russie enregistre un nouveau vaccin contre le coronavirus 0:46

. – La Russie a enregistré son deuxième vaccin contre le coronavirus produit par le Centre de recherche Vector State pour la virologie et la biotechnologie en Sibérie, a annoncé mercredi le président Vladimir Poutine lors d’une réunion gouvernementale télévisée.

“Je voudrais commencer par la bonne nouvelle: aujourd’hui, le centre Vector de Novossibirsk a enregistré le deuxième vaccin russe contre le coronavirus, EpiVacCorona”, a déclaré Poutine. Et pour autant que je sache, nous avons le troisième de l’Institut Chumakov.

Les essais cliniques d’EpiVacCorona ont impliqué 100 volontaires et Vector commenceront des essais post-enregistrement visant à recruter 40000 volontaires dans diverses régions de Russie, a déclaré la vice-première ministre Tatyana Golikova, chargée de la réponse au coronavirus, lors de la réunion. De Russie.

Différence avec le premier vaccin russe

«Contrairement au premier vaccin russe Spoutnik V, qui est un vaccin vectoriel à base d’adénovirus, le nouveau vaccin est basé sur l’une des plateformes de synthèse prometteuses.

«C’est un vaccin à base de peptides qui consiste en de courts fragments artificiels de protéines virales, les peptides, grâce auxquels le système immunitaire apprend à détecter puis à neutraliser le virus», a déclaré Golikova.

Le vaccin devait être enregistré le 15 octobre, mais l’annonce est arrivée un jour plus tôt.

Golikova et Anna Popova, la directrice de Rospotrebnadzor, l’organisme de réglementation de la santé en Russie, ont déclaré qu’elles avaient toutes deux pris le vaccin EpiVacCorona pendant les essais.

Selon Golikova, le premier lot de ce vaccin, environ 60 000 doses, sera produit «dans un proche avenir».

Spoutnik V

La Russie a enregistré son premier vaccin contre le coronavirus appelé Spoutnik V en août après l’avoir testé sur 76 volontaires et avant des essais de phase III à grande échelle.

L’annonce a été largement diffusée par les médias d’État russes, mais a suscité un scepticisme généralisé de la communauté internationale quant à sa sécurité.

Spoutnik V en est maintenant à son procès de stade III qui a impliqué jusqu’à présent 13 000 personnes, selon des responsables russes.

Les essais d’un vaccin développé par BioNTech et Pfizer ont recruté environ 37 000 participants, et plus de 28 000 ont reçu leur deuxième vaccin de phase III.

Sputnik V, jusqu’à présent, n’est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans, ainsi que pour les personnes souffrant d’allergies aiguës et d’un certain nombre de maladies chroniques, selon les responsables de la santé russes et la description du produit.

Nouveaux essais

Le ministère russe de la Santé a déclaré cette semaine que l’Institut Gamaleya, qui a développé Spoutnik V, commencera des essais chez des personnes de plus de 60 ans avec 110 volontaires.

Le centre Vector prévoit également de mener un essai clinique impliquant 150 volontaires de plus de 60 ans.

Le directeur de Rospotrebnadzor, l’analogue russe du CDC américain, avait précédemment déclaré que l’agence pensait que ce vaccin serait plus adapté aux personnes âgées et aux personnes atteintes de maladies chroniques.

“Nous pensons que le vaccin créé par des scientifiques du Centre de recherche sur les vecteurs d’État de Rospotrebnadzor est plus adapté aux personnes âgées, aux personnes atteintes de maladies chroniques”, a déclaré Popova au journal d’État russe Rossiyskaya Gazeta.