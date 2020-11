COVID-19 :

La Russie a préparé le processus de distribution de son vaccin contre le coronavirus, Spoutnik V. Cela a été assuré par le président du pays, Vladimir Poutine, lors de la réunion des dirigeants du G20, à laquelle participe également le président espagnol, Pedro Sánchez. En outre, Poutine a souligné que la Russie travaillait sur un deuxième et un troisième vaccin, qui sont en cours de développement et a fait observer au reste des dirigeants mondiaux que la création d’un portefeuille de vaccins devrait être «l’objectif commun» de tous les pays.

Spoutnik V a été le premier vaccin que la Russie a enregistré et, comme ils l’ont assuré cette semaine, il s’est avéré efficace dans 92% des cas., une annonce faite juste après que Pfizer a annoncé que son vaccin était efficace chez 90% des personnes testées (quelques jours plus tard, il a augmenté l’efficacité à 95%).

Comme expliqué par le Centre Gamaleya et le Fonds pour les investissements directs de Russie (FIDR), l’efficacité de 92% de Spoutnik V a été obtenue après une enquête auprès de plus de 16 000 volontaires. “À la suite de l’analyse statistique des cas confirmés de coronavirus, la différence de cas entre les individus et ceux qui ont reçu le placebo indique que le vaccin avait un taux d’efficacité de 92% après la deuxième dose”ont-ils dit dans un communiqué.

Il convient de rappeler que le vaccin russe, comme c’est le cas avec Pfizer et BioNTech, il est inoculé en deux doses et non en une comme dans d’autres projets en développement.

L’Argentine finalise l’achat de Spoutnik V

Après l’annonce de Poutine, l’Argentine a été la première à commenter l’offre de la Russie. Le gouvernement du pays sud-américain a assuré qu’il espérait signer la semaine prochaine le contrat avec la Russie pour la diffusion de Spoutnik V. “Nous l’achèterons une fois qu’il aura été approuvé par les autorités compétentes”, a déclaré Santiago Cafiero, chef de cabinet du président argentin, Alberto Fernández.

Cafiero, oui, Il n’a pas donné de délais précis à la date exacte à laquelle ils prévoient de recevoir le vaccin, mais a expliqué qu’ils avaient l ‘«attente» de signer le contrat la semaine prochaine. grâce à la bonne harmonie qui existe entre Poutine et Alberto Fernández, qui a rendu la gestion de l’achat “un peu plus facile”. Même ainsi, et bien que tous les regards soient tournés vers la Russie, le chef d’état-major argentin a ajouté que le vaccin russe Ce n’est pas le seul avec lequel ils travaillent.