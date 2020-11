COVID-19 :

. – Les États-Unis entrent dans un sombre week-end de vacances après Thanksgiving avec plus de 100000 nouveaux cas de COVID-19 et 1200 décès, des chiffres qui monteront en flèche alors que 20 États n’ont signalé aucune donnée.

Ce vendredi, le pays a dépassé 13 millions de cas.

Dans les derniers jours de novembre, qui marquent traditionnellement le début d’une saison d’achats et de dons, il y a eu des sommets historiques de la pandémie qui continuent de s’aggraver. Les chiffres dépassent les rallyes précédents et ne montrent aucun signe de ralentissement pendant les mois d’hiver précaires.

Les États-Unis ont marqué jeudi la 24e journée consécutive avec plus de 100 000 nouveaux cas. Les hospitalisations ont atteint un nouveau record, pour le dix-septième jour consécutif, avec plus de 90 400 patients atteints de covid-19 à travers le pays, selon le Covid Tracking Project.

Le bilan des morts dans le pays depuis le début de la pandémie est désormais de plus de 263 000 personnes. Et près de 60 000 personnes supplémentaires pourraient perdre la vie au cours des trois prochaines semaines, selon une prévision publiée cette semaine par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Le nombre de décès quotidiens est susceptible de doubler dans les 10 prochains jours, prolongeant le sentiment de perte et d’isolement au cours d’une saison traditionnellement passée avec la famille et les amis.

“Nous allons donc voir environ 4 000 décès par jour, ce qui explique comment 60 000 morts supplémentaires en à peine 20 jours”, a déclaré mercredi le Dr Jonathan Reiner, professeur de médecine à l’Université George Washington.

Les rassemblements de Thanksgiving pourraient alimenter une vague déjà féroce, ont averti des responsables qui ont exhorté les Américains à éviter de voyager et de ne célébrer qu’avec les membres de leur famille immédiate. Beaucoup ont entendu les appels, selon un sondage cette semaine, mais des millions ont sauté dans des avions à travers le pays depuis la semaine dernière.

“Dans une semaine, plus probablement deux semaines, nous verrons un rebond sur un rebond”, a déclaré mercredi le Dr William Schaffner, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Vanderbilt. “Nous sommes dans un moment difficile”, a-t-il ajouté.

Les statistiques publiées dans les jours suivant les vacances montreront probablement une baisse relative du nombre de cas de covid-19, suivie d’une augmentation. Cela reflète le retard des agences gouvernementales à rendre compte au cours du long week-end. Et étant donné le temps d’incubation du coronavirus et le temps qu’il faut à une personne pour être testé positif, il est peu probable que les cas liés à Thanksgiving apparaissent dans les données publiques avant la fin de la première semaine de décembre. le minimum.

Les projections pour les prochaines semaines peuvent être décourageantes, mais il n’est pas trop tard pour changer de cap.

“Si nous nous réunissions tous, portions des masques faciaux et maintenions nos distances sociales, nous pourrions contourner cette courbe en deux à trois semaines”, a déclaré Schaffner. “Nous verrions la transmission réduite avant même d’arriver aux vaccins”, a-t-il ajouté.

Ce qu’il faudrait pour changer le cours du covid-19 aux États-Unis

Alors qu’un vaccin potentiel pourrait bientôt obtenir le feu vert, les effets généralisés de la vaccination sont dans des mois. Même ainsi, les Américains disposent désormais d’outils précieux qui peuvent les aider.

Ce sont les mesures de sécurité promues par les fonctionnaires depuis des mois: masques, éloignement social, éviter les foules et pratiquer une bonne hygiène, par exemple en se lavant régulièrement les mains.

Ce sont des actions simples qui pourraient faire une grande différence. Plus de 40 000 vies pourraient être sauvées au cours des deux prochains mois si 95% des Américains portaient des masques, selon les projections de l’Institut de mesure et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington.

De plus en plus de dirigeants locaux et étatiques ont fait pression pour des commandes de port de masques ces dernières semaines dans le but d’endiguer la propagation. Cela inclut les gouverneurs républicains qui ont auparavant résisté à la promotion de mandats similaires.

En Virginie-Occidentale, le gouverneur Jim Justice a supplié les résidents ces dernières semaines de se couvrir le visage. La justice a déclaré que les masques étaient “vraiment la seule balle dans l’arme”.

“Si cela vous dérange, si vous n’y croyez pas, utilisez-le s’il vous plaît … quel est l’inconvénient”, a déclaré Justice lors d’une conférence de presse cette semaine. Écoutez, nous ne sommes pas de ceux qui s’approprient les droits de quiconque. Mon bon seigneur, je comprends de tout mon cœur, nous ne voulons en aucun cas faire cela. Mais vous devez m’aider », a-t-il ajouté.

C’est le genre de message dont les dirigeants locaux ont besoin à travers le pays, a déclaré le Dr Peter Hotez, doyen de la médecine tropicale à la Baylor School of Medicine, à CNN jeudi matin.

Continuez à le dire tous les jours et espérez que certaines personnes commenceront vraiment à y croire. C’est notre seul espoir en ce moment. Nous devons limiter ces vagues et nous avons besoin que ces dirigeants locaux se mobilisent vraiment, c’est donc absolument vital », a-t-il déclaré.

L’espoir est d’aider à maintenir plus de personnes en vie jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin, a-t-il déclaré.

“Il s’agit de garder en vie votre mère, votre père, votre frère, votre sœur”, a ajouté Hotez. “Si seulement nous pouvions envoyer ces messages”, at-il ajouté.

La FDA peut autoriser des semaines de vaccination après la réunion de décembre

Le message est crucial car une décision de la Food and Drug Administration (FDA) autorisant le vaccin contre le coronavirus de Pfizer pourrait ne pas arriver avant quelques semaines après une réunion prévue le 10 décembre. selon un responsable de l’agence.

Jeudi, le président Donald Trump a déclaré que les livraisons de vaccins commenceraient «la semaine prochaine ou la semaine suivante». Cependant, le directeur du Center for Biological Evaluation and Research de la FDA a présenté un calendrier très différent la veille.

«Ce sera une question de semaines. Cela pourrait prendre des jours voire des semaines après la réunion du 10 décembre, selon le Dr Peter Marks.

“Je ne peux pas vous donner une date exacte à laquelle nous allons délivrer une autorisation d’utilisation d’urgence car nous devons bien faire les choses”, a déclaré mercredi le responsable de la FDA.

Le comité consultatif de la FDA sur les vaccins et les produits biologiques associés discutera de la demande de Pfizer, la seule société à avoir demandé l’autorisation de commencer la distribution du vaccin.

Les vaccinations commenceront aux États-Unis “vers la fin décembre”, selon le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

La Floride prolonge l’interdiction des restrictions locales du Covid-19

Malgré le calendrier incertain pour un vaccin, les masques restent un point de discorde dans de nombreuses régions des États-Unis.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a publié une ordonnance cette semaine interdisant aux localités d’imposer des amendes pour violations des règles liées à la pandémie, telles que le port de masques ou la limitation de la capacité des restaurants sans justification.

Cette décision contraste fortement avec les annonces récentes d’autres dirigeants d’État de plus de restrictions et plus d’application. Dans le Connecticut, le gouverneur Ned Lamont a publié un décret cette semaine augmentant l’amende maximale pour les entreprises qui enfreignent les ordonnances liées au COVID-19 à 10000 dollars. L’amende maximale précédente était de 500 $.

La mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, s’est exprimée sur Twitter mercredi après la prolongation dirigée par le gouverneur de Floride. Là, il a souligné que “les gouverneurs des deux partis à travers le pays mettent en œuvre des ordres pour l’utilisation de masques comme l’un des meilleurs outils dont nous disposons pour lutter contre le covid-19”.

«Il est profondément frustrant que @GovRonDeSantis continue de bloquer les actions locales et rend difficile pour les dirigeants locaux d’assurer la sécurité de nos communautés», a écrit Cava.

“Je demande au gouverneur de travailler avec les maires locaux afin que nous puissions apporter nos connaissances locales à la discussion”, a ajouté Cava. “Nous devons travailler ensemble pour créer des politiques qui protègent toutes nos familles et notre économie en cette période de crise”, a-t-il déclaré.

Au cours de la semaine dernière, la Floride a signalé plus de 56 400 nouvelles infections et plus de 520 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

CNN a contacté le bureau de DeSantis pour obtenir des commentaires.

Seulement 1 cas sur 8 de covid-19 aux États-Unis aurait été compté

En tout, plus de 12,9 millions d’Américains ont été testés positifs pour le virus depuis le début de la pandémie. Mais une nouvelle étude suggère que ce chiffre ne pourrait représenter qu’une petite fraction du nombre réel d’infections dans le pays.

Seulement environ 1 sur 8, soit 13%, de toutes les infections au COVID-19 dans le pays ont été reconnues et signalées jusqu’à la fin septembre, estiment les chercheurs du CDC. Cela signifie que jusqu’à 53 millions de personnes aux États-Unis auraient pu être infectées de février à septembre. Cependant, environ 7 millions de cas confirmés de COVID-19 avec symptômes ont été signalés dans tout le pays pendant cette période, selon la recherche.

Pour estimer le nombre de cas de COVID-19 qui peuvent avoir été manqués depuis le début de la pandémie, les chercheurs ont utilisé un modèle pour ajuster le nombre de cas symptomatiques signalés aux États-Unis. Ils ont pris en compte ce que l’on sait sur la détection des cas, les infections asymptomatiques, les patients recherchant ou non des soins et le risque de résultats faussement négatifs.

Les limites de l’étude incluent le fait que la disponibilité et l’utilisation des tests ont changé au fil du temps et que ses résultats ne servent qu’à titre d’estimations.

Bien que les chiffres puissent sembler élevés, les chercheurs ont écrit que, même ainsi, «cela indique qu’environ 84% de la population des États-Unis n’a pas encore été infectée et que la majeure partie du pays reste donc à risque malgré des taux élevés d’hospitalisation ».

Elizabeth Cohen, Ben Tinker, Evan Simko-Bednarski, Jacqueline Howard, Melissa Alonso, Amanda Watts et Lauren Mascaren de CNN ont contribué à ce rapport.