COVID-19 :

Alors que le processus de vaccination COVID-19 progresse dans plusieurs pays, les scientifiques continuent de rechercher méthodes de prédiction du comportement des virus dans le but d’anticiper ses conséquences et de sauver des vies. La dernière découverte vient de l’Université de Yale (États-Unis), où une équipe de scientifiques dirigée par l’immunologiste Akiko Iwasaki a révélé que le quantité de virus qui apparaît dans la salive peut révéler comment ce sera l’évolution de la maladie chez le patient. Les résultats de l’étude ont été publiés le 10 janvier dans une revue en attente de pré-impression.

Plus la charge virale est élevée, plus le risque de complications est élevé

“La charge virale dans la salive dans les premiers instants est corrélée à la gravité de la maladie et à la mortalité », expliquent les scientifiques après avoir comparé les charges virales dans la salive et la narine (NP, pour son acronyme en anglais) de 154 patients atteints de coronavirus et 109 personnes non infectées. Fabriqué divers groupes selon que le patient avait une charge virale faible, moyenne ou élevée et ils ont comparé les résultats avec la gravité des symptômes qu’ils ont développés par la suite.

De cette manière, les chercheurs ont découvert que plus la charge virale du test de PCR salivaire est élevée, plus les patients sont susceptibles de développer un diagnostic sérieux et étaient plus susceptibles de mourir ou de nécessiter une hospitalisation. Pour sa part, la charge virale dans la salive et le mucus nasal diminué avec le temps chez les patients qui se sont rétablis, mais pas chez ceux qui sont morts.

Cependant, les personnes qui avaient un quantité élevée de virus dans la salive ils ont progressivement perdu certaines cellules qui développent une réponse immunitaire contre des cibles virales, ils avaient des niveaux inférieurs d’anticorps ciblant la protéine de pointe que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules et ont été plus lent à développer la réponse immunitaire forte nécessaire pour neutraliser le virus dans les cas où ils se sont rétablis.

La charge virale plus élevée dans la salive est liée à des facteurs de risque connus, tels que âge avancé, il sexe masculin, il Cancer, il insuffisance cardiaque, la hypertension et les maladies pulmonaires chroniques. De plus, la recherche montre qu’il est également associé à un augmentation de la quantité de biomarqueurs dans le sang de la réaction inflammatoire caractéristique des cas graves déjà des niveaux inférieurs de plaquettes, de globules blancs et d’anticorps spécifiques contre le coronavirus.

La salive est plus fiable que le mucus nasal

Iwasaki et son équipe assurent que la salive peut mieux prédire l’évolution du COVID-19 que les échantillons sur écouvillon nasopharyngés, puisque ces derniers proviennent des voies respiratoires supérieures, tandis que une maladie grave est associée à des dommages profonds aux poumons. «La salive peut mieux représenter ce qui se passe dans les voies respiratoires inférieures», déclare Iwasaki via ScienceMag, car cils qui tapissent les voies respiratoires déplacent le mucus des poumons vers la gorge, où il se mélange à la salive.

De plus, les tests de salive présentent d’autres avantages, tels que leur prix plus bas et plus de facilité et de sécuritéSelon Arnau Casanovas, un microbiologiste espagnol qui a participé à l’étude, explique à El País: «Nous disons depuis un certain temps qu’il serait préférable d’utiliser la salive comme échantillon prioritaire. Il est beaucoup plus facile de recueillir de la salive qu’un écouvillon nasopharyngé. Vous n’avez pas besoin de personnel infirmier. Chaque personne peut cracher chez elle dans un petit bateau. Et vous évitez le risque en prélevant l’échantillon avec l’écouvillon, car parfois les gens éternuent ou toussent et des aérosols sont générés ».

Utilité de l’étude

Les études de ce type sont très utiles pour anticiper l’évolution de la maladie, appliquer des traitements en phase précoce et éviter un diagnostic sérieux. «Si nous prenions des échantillons de salive et analysions la charge virale – en particulier lorsque nous début de l’infection, lorsque la personne arrive à l’hôpital – pourrait beaucoup aider les médecins anticiper le pronostic du patient et choisir les traitements»Dit Casanovas.

D’autres experts qui n’ont pas participé à l’enquête soulignent également l’importance des conclusions. “Fournit un perspective précieuse: Quoi la salive peut avoir une plus grande valeur qu’on ne le pensait auparavant pour le diagnostic et le pronostic», Déclare l’Espagnol Elisabet Pujadas, pathologiste et chercheur à la Icahn School of Medicine du Mount Sinai Hospital de New York.