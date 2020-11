COVID-19 :

le nombre réel de défunts C’est encore, aujourd’hui, la grande inconnue du coronavirus en Espagne. Bien que les organes officiels donnent des chiffres qui sont loin de la version du ministère de la Santé, le gouvernement hésite à mettre à jour ses données pour offrir une image plus réaliste de la crise. Ceci, malgré le fait que de la Organisation mondiale de la SANTE (OMS) a insisté pour inclure les morts «présumés» dans le décompte. Plus précisément, cet organisme a émis jusqu’à 127 avis dans lesquels il était également demandé de compter les décès qui n’étaient pas accrédités par un test de diagnostic mais dont la cause de décès était attribuable à Covid.

Cependant, ces alertes ont été ignorées par l’exécutif de Pedro Sánchez. Ce n’est qu’au début de ce mois qu’un nouveau système de comptage a été annoncé, incluant les cas “suspects” comme décès, comme le souligne l’OMS. En son temps, le ministère est venu affiner ses calculs, prélevant sur la somme jusqu’à 2000 morts pendant la pandémie, pour ne pas avoir considéré que sa mort par Covid était suffisamment accréditée.

Depuis avril

Le 11 avril, en pleine crise de la première vague, l’OMS a défini les critères pour dénombrer les morts de la pandémie. Dans le rapport que l’agence publie quotidiennement, il est dit: «L’OMS a développé la définition suivante pour signaler les décès dus à Covid: le décès dû à Covid-19 est défini à des fins de surveillance comme un décès résultant d’une maladie cliniquement compatible dans un cas de Covid-19 probable ou confirmé, sauf s’il existe une autre cause de décès claire qui ne peut pas être liée à la maladie Covid.

En juin, il a de nouveau insisté. Dans un document publié à l’époque, il est revenu pour recueillir les critères, avertissant les pays que Covid-19 doit être inscrit sur le certificat médical de décès comme cause de décès chez toutes les personnes qui ont perdu la vie des suites de la maladie ou qui avaient un certain soupçon que l’infection avait contribué à leur décès. Par exemple, un patient est décédé d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë dû à une pneumonie causée par le virus.

Mais, en plus, il devrait être incorporé dans le certificat de décès s’il y avait des soupçons de Covid dans le cas de décès avec des pathologies chroniques, telles que le diabète ou la bronchopneumopathie chronique obstructive. Ou les femmes enceintes décédées des complications de l’infection.

Le gouvernement a cependant résisté à l’offre de chiffres réels pour les décès dus au coronavirus en réclamant les critères des organisations internationales. Une excuse qui est démantelée au vu des propres recommandations de l’OMS.

Nouveau changement

Début novembre, le ministère a finalement annoncé un changement de décompte, pour inclure les suspects, ce qui modifiera la série historique. Cependant, le chiffre encore proposé par la Santé est encore loin de ce que considèrent d’autres organisations, comme l’INE ou le système MoMo, de l’Institut de Santé Carlos III (dépendant du Ministère des Sciences).

Bien qu’actuellement, le décalage soit beaucoup plus faible, la question se pose dans le nombre réel de personnes décédées lors de la première vague de la pandémie, lorsque de nombreuses personnes sont décédées chez elles ou à domicile sans qu’un test PCR ait été effectué. Les autopsies n’ont pas non plus été effectuées, par ordre de santé.

Le MoMo, par exemple, parle d’un excédent de 63 345 décès depuis le début de la pandémie, dont 18 752, soit 29,6%, sont survenus depuis le 20 juillet. Dans la première vague, cet excédent est passé à 44 593 décès.

L’insistance à connaître les données réelles des décès n’a pas encore trouvé de réponse fiable au sein du gouvernement, et elle est controversée. Le directeur du Centre d’alertes et urgences sanitaires, Fernando SimonIl a poursuivi en affirmant en juin: “Nous avons 13 000 morts là-bas, mais nous ne pouvons pas les localiser maintenant.”

Plan de vaccination

Le ministère de la Santé a révélé cette semaine le plan de vaccination contre Covid, qu’il prévoit de démarrer en janvier,

Cette stratégie est basée sur trois étapes: la première, entre janvier et février, au cours de laquelle un nombre limité de personnes seront vaccinées, qui comprend les plus de 65 ans et le personnel de santé; le second, de mars à juin, dans lequel il y aura une augmentation progressive de la dose, pour laquelle les groupes vaccinés seront élargis; et le troisième et dernier, en été, dans lequel le chef du portefeuille Santé espère disposer de doses suffisantes pour vacciner l’ensemble de la population.

Le gouvernement a divisé la population en 15 groupes, afin d’établir leur priorité d’accès aux vaccins: personnel sanitaire et social; résidents des centres pour personnes âgées; plus de 64 ans; grand handicap; les personnes à risque; les personnes qui vivent ou travaillent dans des communautés ou des environnements fermés, «faisant la distinction entre les deux», selon le ministre; les personnes appartenant à des populations vulnérables en raison de leur situation socio-économique; les personnes ayant des emplois essentiels; le personnel enseignant; la population enfantine; population adolescente et jeune; ensemble de la population adulte; population des zones à forte incidence ou en situation d’épidémie; mères enceintes et allaitantes; et les personnes vaccinées, c’est-à-dire séropositives pour le SRAS-Cov-2.