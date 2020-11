COVID-19 :

L’Espagne a déjà un plan de vaccination contre le coronavirus. Un plan que le ministre de la Santé a présenté cette semaine avant que le vaccin tant attendu ne soit commercialisé et nous fasse savoir combien de doses l’Espagne aura et quand elles arriveront. Aujourd’hui, il a annoncé les 15 groupes de population qui recevront l’antidote de janvier à juin.

Salvador Illa a déclaré lors d’une conférence de presse que la population espagnole sera vaccinée en trois phases réparties en 15 groupes différents. Tout commencera, comme établi dans le Plan de vaccination contre le COVID-19, approuvé mardi par le Conseil des ministres, en janvier et se terminera en été.

L’objectif est que nous puissions vivre un été normal en 2021. Si toute la population, en particulier les personnes à risque, est vaccinée, la normalité peut progressivement entrer dans nos vies. La classification a été faite selon le risque de morbidité grave, l’exposition au virus, l’impact socio-économique et la possibilité de transmission.

La population sera divisée en 15 groupes et nous serons vaccinés en trois phases, de janvier à juin. Ce sont les groupes commandés en premier par ceux qui recevront les doses en premier jusqu’au dernier qui sera vacciné en été:

PREMIÈRE ÉTAPE (janvier-mars)

Les premiers en janvier, lorsque le vaccin arrivera, seront les résidents et le personnel de santé des résidences et centres pour grandes personnes à charge, puis le reste du personnel de santé et les grandes personnes à charge non institutionnalisées suivront.

Au total, 2,5 millions de personnes seront vaccinées lors de la première étape de la vaccination.

RESTE DES ÉTAPES

Le ministre n’a pas précisé dans quelle phase de vaccination le reste de la population ira, mais on sait que le reste des groupes sera:

Personnes de plus de 65 ans Personnes à risque Personnes vivant ou travaillant dans des communautés ou des environnements fermés Personnes vulnérables en raison de leur situation socio-économique Personnes ayant des emplois essentiels Personnel enseignant Population infantile Adolescents et jeunes de plus de 16 ans Personnes vivant dans des zones à coronavirus ou à forte incidence Femmes enceintes ou allaitantes Personnes séropositives pour le coronavirus.