COVID-19 :

Le gouvernement de Castilla y León a décidé ce vendredi d’avancer le couvre-feu à 20 heures, de confiner toutes les provinces sur le périmètre et de limiter les réunions à domicile à quatre personnes en raison de “l’extrême gravité” de l’avancée de la pandémie. Cependant, le Castillan-Leon Justa a rencontré un obstacle inattendu. Le ministère de la Santé a averti que le couvre-feu ne pouvait pas être avancé.

Le département de Salvador Illa ne fait rien pour arrêter la propagation du virus dans cette troisième vague et que la gravité de celui-ci ne pèse pas lourdement sur le gouvernement social-communiste, ni ne quitte les communautés qui entendent prendre des décisions pour les mettre en pratique.

Ils font valoir auprès de la Santé que “l’autorité compétente déléguée correspondante peut déterminer, dans le cadre de son champ d’application territorial, que l’heure de début de la limitation prévue dans cet article est comprise entre 22h00 et 00h00 et l’heure de fin de ladite limitation. être entre 5 heures et 7 heures », selon le décret de l’état d’alarme entré en vigueur le 25 octobre. Ainsi, de la santé, ils lient les mains et les pieds à tout président régional qui décide de prendre des mesures qui vont au-delà de la norme. Il suffit de rappeler que ce vendredi le gouvernement français, dans une situation plus apaisée que l’Espagne, a décrété un couvre-feu à partir de 18 heures.

La stupeur de la Junta de Castilla y León est devenue latente et aussi l’avertissement qu’ils mettront la santé de leurs concitoyens avant un texte normatif. Pour cette raison, ils informent la Santé qu’à partir de demain, ils mettront en œuvre cela et d’autres mesures convenues ce vendredi.

Nouvelles restrictions

Le vice-président du conseil, Francisco Igea, qui a détaillé les mesures convenues après avoir informé les différents groupes parlementaires de sa décision jeudi après-midi et ce matin aux maires et présidents de la députation afin d’homogénéiser toutes les actions et compte sur leur collaboration dans la mise en œuvre en cours de la même.

La décision a été adoptée dans le but de réduire le niveau des infections qui enregistrent actuellement une hausse «sur le mur» similaire à celle qui a eu lieu en mars. Ainsi, ces actions devraient réduire la mobilité, les contacts sociaux et les activités non essentielles.

Ces nouvelles restrictions s’ajoutent à celles qui ont déjà été mises en œuvre lors du Conseil des gouverneurs extraordinaire qui s’est tenu mardi dernier et qui passent par la fermeture à l’intérieur des établissements hôteliers, la fermeture des gymnases, des centres commerciaux et des salles de paris, en plus de la fermeture du périmètre de la Communauté.

En plus des nouvelles mesures, qui entreront en vigueur demain, samedi 16 janvier à 20h00, il y a aussi la réduction de la capacité des lieux de culte au tiers avec un maximum de 25 personnes.

Igea a insisté pour que ces actions la Communauté atteigne “la limite” des pouvoirs accordés par l’Etat d’Alarme aux autonomies afin d’atténuer le niveau de contagion. Ainsi, il a insisté sur l’interdiction de se déplacer entre les provinces sauf pour les exceptions qui figurent dans le décret de l’état d’alarme, limitation qui a été limitée à la province afin de garantir les services essentiels aux plus petites communes.

De la même manière, tout en recommandant d’éviter les réunions entre non-cohabitants dans des lieux fermés, le Conseil a limité à quatre les réunions de personnes au sein des foyers car «cela ne peut pas aller plus loin», car une plus grande restriction engendrerait des difficultés juridiques.

Le “ couvre-feu ” fixé à 20 heures a également été poussé à la limite dans le cadre de l’interprétation du décret de l’état d’alarme dans lequel la possibilité est ouverte aux autonomies de fixer leurs heures de nuit, ce que le Conseil il dit «après le coucher du soleil».

Sur la base de cet argument, il est avancé à 20h00, ce qui implique l’interdiction d’être dans la rue à partir de cette heure, sauf exceptions réglementées en état d’alarme, parmi lesquelles l’activité d’enseignement.

Le vice-président du Conseil a insisté sur la collaboration des maires des communes de plus de 20 000 habitants et des communes, à qui la situation actuelle de la Communauté a été expliquée, ce qui “nous oblige à prendre des mesures restrictives aussi intenses que possible, en essayant également de maintenir , dans la mesure du possible, une activité économique qui nous permet de maintenir l’administration et le système de protection sociale ».

“Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que décrète l’état d’alerte ou le système juridique qui affecte les droits fondamentaux”, a déclaré Igea, qui a garanti que toutes les contributions ont été entendues pour sortir de cette situation “avec le meilleur résultat possible et le moins de dommages ».

Ainsi, il a considéré que les mesures que le Conseil a approuvées aujourd’hui sont sur la “bonne voie” et a averti que si ces actions ne prennent pas effet dans 15 jours “le confinement sera inévitable” étant donné “la croissance verticale de l’incidence”.

Enfin, Igea a veillé à ce que le Conseil d’administration ait contacté la Délégation gouvernementale pour faire connaître l’ensemble des mesures qui entreront en vigueur demain afin d’avoir leur soutien pour garantir leur respect.