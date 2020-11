COVID-19 :

Salvador Illa, Ministre de la Santé, et Carolina Darias, Ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, a comparu conjointement après la réunion du Conseil Interterritorial du Système National de Santé.

Darias a commencé par intervenir, qui a souligné tendance à la baisse des données d’incidence pandémique En Espagne. En outre, il a salué la conduite des citoyens: “ETLe comportement des citoyens est exemplaire et nous espérons qu’ils continueront ainsi. “

Il a également rappelé que << Le Ministère de la santé et le Ministère de la politique territoriale distribueront 15 millions de masques aux entités locales et aux ONG. 7,3 millions iront aux municipalités. ”

“La ligne est préoccupante et celle de demander le bon sens et la prudence en ce moment”

Salvador Illa

Vaccins

Plus tard, Illa a pris la parole et a rapporté que dans la réunion a été suivie par le commissaire européen à la santé. Il a également assuré qu’il travaillait déjà à la conclusion d’un sixième contrat avec Moderna et a confirmé que “Les conseillers ont déjà approuvé le plan de vaccination mardi, qui est un document évolutif. Nous serons prêts à vacciner dans les 13 000 centres de vaccination. C’est un plan unique pour tout le pays. “

Concernant les groupes de vaccination, il a souligné que “L’Espagne est l’un des premiers pays à avoir un plan de vaccination aligné sur l’Europe, détaillé, qui prend en compte de nombreux aspects, tels que la priorisation dans la réception du médicament. Nous allons être très transparents, comme nous l’avons été jusqu’à présent. Nous n’avons communiqué que les groupes de la première étape car c’est la suivante à venir. Quand les autres devront être connus, nous les communiquerons. “

Concernant les vaccins, le chef de la santé a expliqué comment la situation actuelle est: “Tous les États membres de l’Union européenne nous aurons des vaccins en même temps et ceux-ci seront distribués proportionnellement à la population. Il est important que nous soyons prêts pour le déploiement qui impliquera la vaccination des citoyens. Les vaccins autorisés par l’Agence européenne des médicaments seront efficaces et sûrs, sinon ils ne seront pas approuvés. “.

Illa a passé en revue certaines données sur l’évolution de l’épidémie: “L’incidence à 14 jours est de 340,83 cas. Nous descendons depuis plusieurs jours, ce qui est une bonne nouvelle. Cependant, les niveaux sont toujours inquiétants. Nous ne devons pas baisser la garde. Le niveau de positivité est de 10,86%. L’hospitalisation diminue, étant inférieure à 13% et les unités de soins intensifs en dessous de 29%. Cependant, les chiffres sont toujours dangereux. “

“Le comportement des citoyens est exemplaire et nous espérons qu’ils continueront ainsi”

Carolina Darias

Attention pour Noël

Par conséquent, Illa a demandé la prudence avant les prochaines parties: “Nous sommes inquiets pour le mois de décembre, car il peut augmenter la mobilité. Certaines communautés ont déjà mis en œuvre des mesures pour le pont de la Constitution. Nous continuerons à travailler sur les recommandations pour les vacances de Noël. Il y a des idées et des propositions de certaines communautés. Nous collecterons toutes les contributions. Nous présenterons un document la semaine prochaine. Cela demande plus de travail et donc nous nous sommes donné une semaine de plus pour continuer à travailler en faveur du consensus maximal possible. Nous verrons si lors du prochain Conseil, nous donnerons des orientations définitives que chacun appliquera à son territoire “.

“Nous préparons les vaccinations, mais avec prudence et en notant les améliorations dans tous les territoires. Il faut être prudent, surtout en ce mois de décembre, pour pas d’augmentation des cas. Il serait bon de parvenir à un consensus national. Il y a des communautés qui ont déjà fait des propositions. Nous verrons si nous pouvons parvenir à un accord la semaine prochaine. La ligne est préoccupante et celle de demander le bon sens et la prudence en ce moment. “

Le chef de la santé a également souligné que “la pandémie n’est pas aussi intense selon quels territoires. L’incidence aux îles Canaries, par exemple, est faible. À Noël, nous suivrons le même schéma. Les décisions seront prises en fonction de la situation épidémiologique dans la région. Nous ferons des recommandations sur lesquelles nous travaillons. “