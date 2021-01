COVID-19 :

La santé a publié ce vendredi le bilan des personnes touchées par le coronavirus, qui fait état de 400 décès signalés depuis jeudi, selon le dernier rapport officiel. Quant aux infections, le nombre de cas en 24 heures est de 18 187. Le monde augmente de 42 885 pour un total de 2 499 560 infections depuis le début de la pandémie.

En ce qui concerne les vaccins, Health a signalé qu’à ce jour, 68 456 personnes ont déjà reçu le calendrier de vaccination complet. De plus, 1 165 825 doses ont été administrées entre les vaccins Moderna et Pfizer. Le total des doses distribuées est de 1 346 100. Parmi ceux-ci, 86,6% ont été administrés. Les îles Canaries sont le CCAA qui a administré le plus de doses, en pourcentage, avec 99,1%. Euskadi, avec 72,3% des doses administrées, suit la queue du classement en pourcentage.

Au cours des 7 derniers jours, selon le rapport, il y a eu 1411 décès dus au COVID-19. La plupart des décès de cette période (382) correspondent à la Communauté valencienne. En ce qui concerne les admissions aux soins intensifs avec la date d’admission dans les 7 derniers jours, 538 patients sont dans l’unité de soins intensifs, soit six de plus que jeudi (532).

L’incidence cumulée à 14 jours dépasse 828

Concernant l’incidence cumulée à 14 jours, l’ensemble de l’Espagne présente en moyenne 828,57 cas pour 100 000 habitants, soit 32,92 cas de plus que mercredi. Les ACCA avec l’incidence cumulée la plus élevée sont l’Estrémadure (1 448,52), Murcie (1 332,96) et la Communauté valencienne (1 245,48). Six communautés autonomes – les trois précédentes, plus Castilla y León, Castilla-La Mancha et La Rioja – dépassent 1 000 cas pour 100 000 habitants en incidence cumulée à 14 jours. Le taux de positivité global est de 17,38%.

Madrid, celle avec le plus de cas

Dans les données de contagion du dernier jour, la Communauté de Madrid est la CCAA avec les cas les plus confirmés signalés la veille (4 622), suivie de Castilla y León (2 720) et de Catalogne (2 344). Dans le calcul global, dans la Communauté de Madrid, 477 031 positifs ont déjà été enregistrés. Melilla et Ceuta sont les régions dans lesquelles il y a moins de cas enregistrés, 5 407 et 3 617, respectivement.

La Rioja atteint 60% d’occupation de l’USI par les patients COVID-19

L’occupation globale des USI représentées par Health par les patients COVID-19 est de 37,61%. Concernant la situation de la capacité d’assistance et de l’activité COVID-19 dans chaque communauté autonome, la Catalogne compte 5016 patients COVID-19 admis, occupant 19,78% des lits. Parmi ceux-ci, 753 sont en réanimation (49,51% des lits occupés). Elle est suivie par la Communauté valencienne, qui compte 4 811 patients admis, ce qui représente une occupation de 19,78% des lits et 753 patients en USI, soit 49,45% d’occupation. Les îles Baléares, Castille-La Manche, la Catalogne, la Communauté valencienne, Madrid, Melilla et La Rioja ont une occupation en soins intensifs égale ou supérieure à 40%, avec La Rioja au maximum: 65%.