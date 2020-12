COVID-19 :

Le ministère de la Santé a rapporté ce lundi, après les vacances de Noël, que le bilan officiel des décès dus au coronavirus depuis mars s’élève à 50.122 personnes, un chiffre qui n’inclut pas les 18.557 que l’INE compte.

Le gouvernement de Pedro Sánchez s’est efforcé de maintenir le bilan officiel des décès dus au coronavirus en Espagne bien en dessous du chiffre réel. Le ministère de la Santé de Salvador Illa et l ‘“ expert’ ‘Fernando Simón ont déformé la façon dont les décès sont comptés et, quand selon les chiffres de l’INE, ils ne s’additionnent pas, ils accusent les communautés autonomes parce que ce sont elles qui envoient les statistiques. qui recueille la santé.

Les responsables de la gestion sanitaire de la pandémie, Illa et Simón, oublient qu’il existe des communautés autonomes qui comptent les décès bien au-dessus de ceux qui leur sont attribués par Santé. C’est le cas de la Communauté de Madrid et de Catalogne, qui offrent toujours des chiffres de la mort plus proches de la vérité que ne le souhaiteraient Sánchez et Iglesias.

Avec la mise à jour de ce lundi, une mise à jour où à nouveau les taux d’incidence sont déformés étant donné que les jours fériés et les week-ends, il n’y a pas eu d’informations sur les chiffres officiels, les décès pour Illa, Simón, Sánchez et Iglesias dépassent les 50000 personnes.

Le 10 décembre, l’Institut national des statistiques, dépendant du gouvernement, a rendu publique la projection des décès. Le gouvernement de Pedro Sánchez a caché un total de 18 557 décès dus au coronavirus lors de la première vague de la pandémie, selon les données officielles de l’Institut national des statistiques (INE). Entre les mois de mars et mai, le peu plus de 28000 Espagnols reconnus par le ministère de la Santé ne sont pas morts, mais le chiffre a dépassé 45000, ajusté au calcul qu’OKDIARIO effectue quotidiennement et qui reflète que le gouvernement a manipulé le décompte pour réduire l’impact réel du virus sur la mortalité nationale.

Était un secret avec des voix cela se révèle peu à peu dans les statistiques officielles de la pandémie: le gouvernement a menti lors du calcul des morts du coronavirus. Et il l’a fait avec un décalage important dans les chiffres, avec 68% de plus mort du reconnu.

De nombreuses voix ont averti au printemps dernier que le système officiel de décompte du gouvernement Pedro Sánchez avait fait des milliers de morts. Cela a été remarqué par les résidences, les toilettes et même les salons funéraires eux-mêmes, qui ont connu un volume de travail bien supérieur à celui reflété dans les chiffres officiels. L’astuce du gouvernement était de soustraire de l’équation tous les décès qui auraient eu lieu avec les symptômes du COVID-19, mais que ils n’auraient pas été diagnostiqués comme tel avec un test PCR. Qu’est-ce que Organisation mondiale de la SANTE et l’Union européenne a appelé «cas suspects». L’OMS a donné ces derniers mois jusqu’à 127 avis à l’Espagne pour le faire.

Cela, dans la pratique, a conduit à exclure des milliers de décès des statistiques de mortalité en maisons de retraite ceux qui, après être tombés malades, n’ont pas été soumis à des tests diagnostiques. Le manque de ces preuves – en partie à cause de la cascade de commandes de matériaux défectueux des premières semaines et la saturation des laboratoires où ils ont été traités ont empêché la certification de la maladie dans les organismes de ces aînés d’être efficace. Le gouvernement a décidé de les retirer du projet de loi mortel laissé par la pandémie entre le 1er mars dernier et le 31 mai.