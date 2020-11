COVID-19 :

La santé a publié ce jeudi les données sur l’évolution de la pandémie qui, en raison des nouvelles flambées, continue d’ajouter des infections dans la ligne ascendante. Le coronavirus est le principal protagoniste de l’année 2020. Depuis son apparition en Chine, en novembre 2019, il a montré son taux élevé d’infections et est arrivé il y a un peu plus de quatre mois en Europe, étant La Russie, le Royaume-Uni et l’Espagne sont les trois pays les plus touchés par un virus hautement contagieux qui est passé d’une épidémie à une pandémie comme le reconnaît l’OMS.

Les données de décès dont la date de décès au cours des sept derniers jours est de 1002, tandis que le le bilan total des morts est de 38486, soit 368 de plus que mercredi, dernier jour de mise à jour. La raison de cette augmentation notable est due à un changement de méthode statistique du ministère de la Santé.

En ce qui concerne la positif par PCR, ce jeudi 21 908 infections ont été ajoutées à la série historique, dont 9 606 ont été datées au cours des dernières 24 heures. Dans total ils sont 1 306 316 infecté en Espagne.

Madrid est la communauté avec le plus de nouveaux positifs notifiés au cours des dernières 24 heures, 2075, devant la Catalogne, avec 1238, alors que le Pays basque en compte 1 214, Aragon 1 030 et la Galice 726. Les données en Espagne continuent d’augmenter, des foyers continuent d’apparaître dans tout le pays et les infections pourraient à nouveau devenir incontrôlables.

Quel est le pic des infections?

C’est l’un des concepts clés et des phrases les plus répétées de nos jours. Lorsque le pic des infections sera atteint, les efforts pour mettre fin au virus s’intensifieront et cette lumière sera vue au bout du tunnel. L’un des points positifs est que L’Espagne a pour références la Chine et l’Italie, les deux pays qui ont déjà subi le coup du COVID-19.

Le premier cas de coronavirus au monde date de 17 novembre 2019 et c’était un homme de 55 ans vivant à Wuhan (Hubei), patient zéro. A partir de cette date, La Chine a mis 116 jours pour atteindre le sommet. Un pic qui a atteint le 12 mars, soit près de quatre mois plus tard. Les États-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de personnes infectées et décédées au monde. Il a déjà plus de 9,8 millions de caisses et plus de 239000 décès. Inde, avec plus de 8,3 millions de personnes infectées, est le deuxième pays le plus infecté, auquel s’ajoutent plus de 124 000 décès. Le Brésil, pour sa part, est le troisième pays avec le plus d’infections au monde, avec plus de 5,5 millions de positifs. De plus, cela ajoute plus de 161 000 décès.

Quelle est la courbe épidémiologique?

Sans aucun doute, c’est un autre des concepts clés de la maladie. La courbe épidémiologique est une représentation graphique qui donne des informations sur le schéma de la pandémie et à travers lui on peut observer son évolution. Il mesure le nombre de cas (dans ce cas du coronavirus) pendant un certain nombre de temps.

Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires, l’a expliqué de manière didactique: “Quand on a une épidémie on attend que les cas commencent et touchent progressivement la population. Lorsque la masse critique de la population disparaîtra, on s’attend à ce que cette courbe diminue. L’objectif de la détection précoce est d’agir au début pour éviter que la courbe suive un schéma dans lequel les cas n’augmentent pas autant et le pic est atteint rapidement afin d’éliminer une grande partie de l’épidémie. “

En réalité, le pic d’infection et la courbe épidémiologique sont directement liés. L’objectif est que la ligne de cette courbe ne soit pas si verticale, mais qu’elle tende vers une montagne plate. Lorsque cette courbe voit sa tendance s’inverser, après avoir marqué son pic le plus élevé, c’est alors que le pic des infections aura été atteint. À partir de là, le nombre d’infections chaque jour devrait commencer à diminuer jour après jour.

Bien qu’actuellement, le coronavirus progresse en Espagne avec une courbe très similaire à celle de début mars. Plus précisément, la semaine du 5 au 11 de ce mois, peu de temps avant que l’état d’alarme ne soit décrété. La grande différence est que Les nouveaux cas sont détectés mieux et plus rapidement, ce qui permet aux autorités d’agir plus tôt.

Cas dans les communautés autonomes d’Espagne

La communauté autonome la plus touchée c’est encore Madrid, où il y a déjà plus d’infections confirmées par PCR (317 391) dans quoi Catalogne (253 236). Madrid est aussi la communauté qui enregistre plus de décès (10821). Catalogne, pour sa part, représente un total de 7 147 décès. Ces régions sont suivies par l’Andalousie (156402 positifs et 2695 décès), Castilla y León (90671 et 3810), le Pays basque (72227 et 2136) et Castilla-La Mancha (69810 et 3438), sont derrière tout cela, mais additionnent cas à une vitesse similaire.