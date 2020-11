COVID-19 :

Jusqu’à présent, le premier cas officiel de coronavirus en Espagne datait du 31 janvier, lorsqu’un touriste allemand est venu en vacances à La Gomera être infecté. Il avait contracté COVID-19 d’une infection en chaîne qui a commencé par un Citoyen chinois de Shanghai qu’il avait fait un court voyage d’affaires au bureau de son entreprise en Allemagne.

Cependant, les dernières données du ministère de la Santé révèlent que au 1er janvier, des cas étaient déjà enregistrés dans notre pays. Juste un jour après que la Chine a notifié à l’Organisation mondiale de la santé une épidémie de pneumonie d’origine inconnue dans la ville de Wuhan. Plus précisément, le premier jour de 2020, il y avait au moins sept personnes en Espagne atteintes de coronavirus, cinq d’entre eux hospitalisés dans différentes communautés: Madrid, Andalousie, Catalogne, Communauté valencienne Oui Galice. Et au cours des premières semaines, d’autres cas sont apparus.

Le document mis à jour avec l’évolution des communautés autonomes que le ministère de la Santé a commencé à joindre cette semaine à son rapport de situation quotidien révèle que dans les deux premières semaines de janvier, il y a eu 110 personnes admises avec coronavirus, en plus de 3 autres infectés. Pour sa part, il n’y a pas eu de morts.

Il n’y a pas eu de tests pour détecter les cas

Fernando Simón lui-même a reconnu le 10 novembre qu’il y avait déjà des cas de coronavirus en Espagne en janvier et qu’ils n’ont pas été diagnostiqués car il n’y avait pas de tests pour détecter le virus. “Certains cas présentaient des symptômes en janvier, mais ils n’ont été diagnostiqués que bien plus tard, car il n’y avait aucune preuve le 1er janvier nulle part dans le monde. Une fois les kits de diagnostic en place, les médecins qui les avaient traités, avec une image étrange et atypique de pneumonie, ils ont été diagnostiqués a posteriori», A déclaré le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires du ministère de la Santé.

Cependant, Simón a minimisé cette information parce que c’était quelque chose qui était déjà connu depuis des mois: “Il n’y a rien d’étrangeLorsque les médecins ne sont pas en mesure de faire un diagnostic étiologique, si la disponibilité d’un kit de diagnostic apparaît soudainement et qu’ils disposent d’échantillons de ces patients, qu’ils soient décédés ou non, ces tests doivent être effectués. C’est ce qui a été fait en juin et les données sont là depuis juin».

Il convient de rappeler que le 11 juin, lorsque le bilan réalisé par le Réseau national de surveillance épidémiologique (Renave) suggérait également qu’il y avait eu des cas depuis le 1er janvier, Simón a demandé «soyez prudent avec les interprétations “. De plus, il a assuré qu’il était trop tôt pour savoir s’il s’agissait d’une “erreur” et qu’ils essayaient de vérifier les données. En fait, il a souligné que «concernant les données du 1er janvier, la vérité est que certains cas de 2019 apparaissent également dans la base de données, en effet, Il y a aussi un cas de 11 sur 11 sur 1111».