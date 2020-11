COVID-19 :

Suivez en direct la dernière heure sur le coronavirus Covid: les nombres d’infectés et de décédés, les différents confinements et horaires restrictifs dans les communautés autonomes, les propositions économiques pour réactiver l’économie, les informations les plus marquantes de l’arène internationale et autres actualités d’intérêt .

La pandémie laisse déjà plus de 53 millions de cas dans le monde

La nouvelle pandémie de coronavirus accumule 53,3 millions de cas et plus de 1,3 million de décès dans le monde après avoir enregistré environ 580000 positifs en 24 heures, selon le bilan mis à jour ce samedi par l’Université Johns Hopkins.

Plus précisément, dans le monde, 587 426 nouveaux positifs ont été enregistrés au cours de la dernière journée pour un total de 53 385 255 cas, tandis que le nombre de morts dans le monde s’élève à 1 302 841. Plus de 34,4 millions de personnes ont réussi à vaincre la maladie dans le monde.

La santé voit des signes de stabilisation de la deuxième vague

La deuxième vague de la pandémie de covid-19 montre des signes de stabilisation en Espagne: l’incidence cumulée tombe pour le cinquième jour consécutif et tombe en dessous de 500 cas pour 100000 habitants pour la première fois en deux semaines, et l’occupation de USI et pression hospitalière. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a souligné que la situation de la pandémie continue d’être “très compliquée”, bien qu’il ait reconnu qu’il y a des signes de stabilisation, pour lesquels il a demandé aux autonomies “un point de tempérance” et non pas modifier la restrictions avant «deux ou trois semaines», car c’est à ce moment-là que les effets sont visibles.

Rebond des morts en Galice

La Galice a enregistré 10 décès supplémentaires par coronavirus au cours des dernières heures, de sorte que le total des victimes depuis le début de la pandémie s’élève à 1056.

Les 10 décès – tous avaient des pathologies antérieures – rapportés ce vendredi par le ministère de la Santé représentent un rebond par rapport aux sept rapportés jeudi. Cependant, ils sont en dessous de 21 lundi, ainsi que de 15 mardi et mercredi.

Saragosse recommande de voyager en silence dans les transports publics

La mairie de Saragosse recommande de voyager en transports en commun en silence et avec un masque bien ajusté pour éviter la propagation d’aérosols et une éventuelle contagion du covid-19.

Dans un communiqué de presse, la mairie de Saragosse rapporte que des affiches de rappel seront installées sur les bus et les tramways dans les prochains jours.

Il s’agit, rappelle le Consistoire, de suivre les recommandations du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) signées, à son tour, par un groupe de chercheurs dans une étude récente pour le ministère des Sciences et de l’Innovation d’Espagne.