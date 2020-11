COVID-19 :

Jusqu’à l’arrivée du vaccin, il est urgent de trouver des alternatives qui réduisent au moins le nombre d’infections et la transmission du virus. Par conséquent, l’un des moyens est renforcer le système immunitaire avec des suppléments qui nous rendent plus forts et plus résistants au virus. Selon José María Benlloch, professeur-chercheur au CSIC, la vitamine D pourrait être la solution: «Des doses peu élevées pourraient être administrées qui augmenteraient le taux de vitamine D de toute la population à titre prophylactique».

Bien que le climat de l’Espagne et son rayonnement solaire favorise une bonne quantité de vitamine D, la population, également mondiale, présente carences élevées de cette substance. “Il faudrait un accord sur le montant raisonnable et prudent et que les gens prennent ces suppléments “, Benlloch raconte 20 minutes, comme stratégie suggérée par la SCCI pour éviter une grande diffusion.

Cette forme thérapeutique et préventive proposée par le directeur de l’Institut d’instrumentation pour l’imagerie moléculaire (I3M) de l’Université polytechnique de Valence (UPV) n’est pas nouvelle pour la communauté de la santé. En réalité, l’hôpital Reina Sofía de Cordoue est plongé dans un projet pilote qui a déjà réussi à réduire le besoin d’admission des patients à l’USI avec l’utilisation de la vitamine D comme traitement.

Encore une autre alternative, les antiviraux

Outre la vitamine D, José María Benlloch fait également référence dans l’interview à les antiviraux, qui pour lui sont “accessibles, efficaces et bon marché”, classés comme efficaces pour “réduire significativement l’incidence” selon un ouvrage publié par la CSIC et l’UPV.

«Idéalement, vous devriez trouver dans les pharmacies un antiviral très puissant et peu coûteux qui n’a pas d’effets secondaires. Si après avoir été diagnostiqué en clinique externe, je pouvais aller l’acheter et s’il était également administré à des contacts étroits, la chaîne s’arrêterait, le pic de la vague serait beaucoup plus bas et la courbe serait grandement lissée », fait valoir Benlloch.

Pour le moment, ce n’est qu’une théorie, car seul Remdesivir a été testé, qui «a un usage complètement différent de celui proposé par les travaux, puisqu’il s’agit d’un injectable qui est administré dans les hôpitaux. Ce que nous voulons, c’est agir juste avant d’arriver dans ces centres ». Et pour cette raison, Benlloch propose que dès que possible une sorte d’examen des médicaments déjà sur le marché par le biais d’essais cliniques et vérifier ainsi son efficacité.

Rechercher des calculs sans ces antiviraux

Compte tenu du manque d’antiviraux tels que ceux indiqués par le professeur, la SCCI et l’UPV ont conclu que les infections atteindront leur apogée fin novembre, celles hospitalisées jusqu’aux premiers jours de décembre, et les défunts continueront d’augmenter jusqu’au début de 2021.

Cependant, Ces prévisions ont été faites en juin, sans les restrictions les plus récentes. «Il allait y avoir une deuxième vague qui pourrait être encore plus importante que la première, qui était déjà dévastatrice, si aucune mesure n’était prise. Comme ils ont été pris, espérons que ce n’est pas si grave “, il est dit. Enfin, il réitère sur l’évolution des infections: «Si des antiviraux étaient appliqués, ils diminueraient encore. Probablement, avec la somme de plusieurs actions, il pourrait être contenu ».