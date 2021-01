COVID-19 :

la sécurité nationale, département rattaché au Cabinet de la Présidence, a rapidement informé le Gouvernement de Pedro Sanchez des risques des nouvelles souches, identifiés dans Brésil et Afrique du Sud, et avant dans Royaume-Uni, et a également signalé que d’autres pays se déplaçaient pour éviter ses effets, par exemple avec l’annulation de vols. L’exécutif refuse de suspendre l’arrivée des voyageurs, comme demandé par la Communauté de Madrid.

Les nouvelles souches inquiètent les chercheurs en raison de doutes quant à leur capacité de contagion plus élevée ou même d’anticorps neutralisants, ce qui poserait des problèmes d’immunité. Bien que les travaux soient préliminaires et qu’il existe des versions contradictoires, le risque est une possibilité, ont fait valoir les experts. L’apparition de ces souches est également liée – avec d’autres facteurs – à des infections incontrôlables dans certains pays, enregistrées ces dernières semaines.

La Sécurité nationale prépare ses rapports de synthèse quotidiens sur la situation des coronavirus. Outre la situation épidémiologique, avec le décompte des cas en Espagne et dans le reste du monde, le département résume les étapes qu’il considère comme étant d’un plus grand intérêt national pour la lutte contre Covid.

Et le rapport du 11 janvier soulignait ce qui suit: «Les autorités sanitaires du Japon ont détecté une nouvelle souche de Covid-19 chez des personnes qui sont retournées au pays au début du mois en provenance du Brésil. (…) Le Centre national des maladies Infectious (NIID) a expliqué que bien que la variante détectée «partage des similitudes avec les souches qui sont cause de préoccupation en raison de sa plus grande concentration infectieuse“Avec ceux récemment détectés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, ce type particulier ne semble pas avoir été identifié auparavant.”

Un autre document, daté du 14 janvier, prévenait que le gouvernement du Royaume-Uni avait déjà annoncé «l’interdiction des vols du Portugal et de quatorze pays d’Amérique du Sud pour tenter d’empêcher la propagation d’une nouvelle variante du coronavirus détectée au Brésil.

“Mesures plus intensives”

Mais le rapport le plus important est peut-être celui du 31 décembre. Ce jour-là, la Sécurité nationale a fait écho aux enquêtes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les variantes du SRAS-CoV-2 détectées, entre autres pays, au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud.

“Les données préliminaires suggèrent que le taux de croissance et le nombre effectif de reproducteurs sont élevés dans certaines régions du Royaume-Uni”, a décrit le département.

Il a ensuite indiqué que «en Afrique du Sud, les données génomiques ont mis en évidence que le variant 501Y.V2 a rapidement déplacé d’autres lignées circulantes, et des études préliminaires suggèrent que le variant est associé à un charge virale plus élevée, que pouvez-vous suggérer un potentiel de transmissibilité accrue; cependant, ceci, ainsi que d’autres facteurs influençant la transmissibilité, font l’objet d’une enquête plus approfondie.

Le rapport quotidien faisait état “ d’enquêtes épidémiologiques pour comprendre l’augmentation des cas dans ces communautés et le rôle potentiel d’une transmissibilité de ces variantes, ainsi que la robustesse de la mise en œuvre des mesures de contrôle ».

Et il a été averti, dans un paragraphe clé, que «bien que l’évaluation initiale suggère qu’ils ne provoquent pas de changements dans la présentation clinique ou la gravité, s’ils entraînent une incidence plus élevée de cas, cela conduirait à une augmentation des hospitalisations et des décès par Covid-19. Peut être nécessaire des mesures de santé publique plus intensives pour contrôler la transmission de ces variantes ».

Le rapport de ce jour-là a conclu que «des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l’impact de mutations spécifiques sur les propriétés virales et l’efficacité des diagnostics, des thérapies et des vaccins. Ces enquêtes sont complexes et nécessitent du temps et une collaboration entre différents groupes de recherche. Ces études sont en cours».

Inaction du gouvernement

Malgré des doutes sur l’impact de ces variantes, le gouvernement de Sánchez exclut l’annulation des vols avec les pays d’origine. Comme le révèle OKDIARIO, 49 opérations aériennes ont été menées avec le Brésil depuis le 23 décembre dernier, lorsque l’identification d’une nouvelle souche a été communiquée à l’opinion publique, dont le pouvoir de contourner l’immunité est en cours d’investigation.

L’exécutif soutient que Des tests PCR sont déjà nécessaires aux voyageurs de ces pays. Cependant, de la Communauté de Madrid, ils exigent des mesures plus strictes. Le gouvernement de Isabel Diaz Ayuso Il a adressé une lettre à l’exécutif dans laquelle il demande de suspendre les vols “jusqu’à ce que la situation de ses souches soit clarifiée”. Il demande également que les “mesures de contrôle” soient renforcées pour éviter que de nouveaux cas ne pénètrent dans l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

«La communauté scientifique internationale est très préoccupée par transmissibilité ou résistance qu’ils peuvent proposer des variantes dont nous ne disposons toujours pas de connaissances scientifiques et sanitaires complètes », prévient le ministre de la Santé dans la lettre. Image de balise Enrique Ruiz Escudero, “D’autant plus quand on soupçonne que la souche brésilienne pourrait échapper à l’action des anticorps neutralisants générés par les vaccins.”

En outre, il avertit que “ces variantes ils mettent toute l’Europe en alerte et ils ont mis la pandémie hors de contrôle dans les pays où ils ont été découverts.

Pour cette raison, conclut la Communauté de Madrid, “il est urgent d’agir rapidement et avec force”.

“L’objectif est de maximiser le contrôle de l’arrivée de certaines souches dont l’entrée dans notre pays pourrait, seulement avec les connaissances que nous avons jusqu’à présent, augmenter la vitesse des infections et nécessiter des actions plus agressives pour couper les chaînes de transmission” , se détache sur la lettre.