COVID-19 :

Paolo Dal Pino, président de la Serie A italienne, a assuré ce lundi, cet organe envisage que le championnat continue d’être disputé même si un nouveau confinement national est décrété pour contenir la pandémie de coronavirus. “En cas de nouvel confinement national, le championnat de Serie A ne s’arrêtera pas et continuera, je ne vois aucune raison de l’interrompre“, a déclaré Dal Pino dans une interview à la télévision nationale” Rai “.

La Serie A, interrompue entre mars et mi-juin en raison de la pandémie, a pu boucler la saison 2019-2020 en août dernier et a entamé la nouvelle campagne en septembre, en parvenant à disputer tous les matchs des huit premiers jours. Dans une période d’environ un mois, entre septembre et octobre, le gouvernement a donné le feu vert à un maximum de mille personnes pour entrer dans les stades, mais la nouvelle augmentation des infections a entraîné une nouvelle fermeture des arènes en novembre.

L’Italie, qui a introduit de nouvelles restrictions dans un décret du 3 novembre, a enregistré 27354 nouvelles infections ce lundi de coronavirus et ajouté 504 morts, bien qu’il y ait des signes que la courbe épidémiologique commence à s’aplatir. Au total, 1205881 personnes au total ont été infectées dans le pays depuis le début de l’urgence, le 21 février, avec la détection des premiers positifs autochtones.

Le football italien a subi et continue d’avoir des pertes économiques importantes, que Dal Pino a chiffrées à 600 millions d’euros. “J’ai dit que nous avons perdu environ 600 millions d’euros cette année à cause de la fermeture. Nous avons demandé l’aide du gouvernement, comme les autres secteurs. Nous payons plus d’un milliard d’euros par an d’impôts et notre demande est de retarder le terme de paiement. Nous ne demandons pas d’argent à l’Etat », a-t-il dit.

“Nous écrivons à plusieurs reprises au gouvernement et je n’ai jamais reçu de réponse écriteLa même chose est arrivée à (le président fédéral, Gabriele) Gravina. Je vois qu’en Angleterre, Boris Johnson s’est engagé pour certains problèmes de Premier League et Angela Merkel l’a fait en Allemagne. Le football n’est pas seulement une industrie importante, il fait partie de l’ADN italien“il ajouta.