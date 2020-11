COVID-19 :

Cristiano Ronaldo est isolé et en convalescence après avoir été testé positif au COVID-19 lors de la concentration avec l’équipe nationale du Portugal. Le footballeur reçoit l’affection de ses partisans et de sa partenaire, Georgina Rodríguez, mais tant qu’il reste calme, sa sœur Katia Aveiro a explosé sur les réseaux sociaux remettre en question la véracité du test du joueur.

Juste un jour après que la nouvelle ait été rendue publique dans un communiqué de la Fédération portugaise de football, Katia a publié un message fort accompagné d’une photo de son frère: “Si Cristiano Ronaldo doit réveiller le monde, je dois dire que il est vraiment un envoyé de Dieu, »dit-il sèchement. “Merci! Je crois qu’aujourd’hui des milliers de personnes croiront en la pandémie, aux tests et aux mesures prises, autant que moi … C’est la plus grosse fraude que j’ai vue depuis ma naissance“il ajouta.

De plus, il a voulu régler le débat par une phrase tirée d’une autre publication et qui a servi à mettre plus de fer à la question: “Une phrase que j’ai lue aujourd’hui et que j’ai applaudie en me levant:”Assez de faire un monde de marionnettes, quelqu’un ouvre les yeux, s’il te plaîtLe même message a été partagé peu de temps après par sa mère, Dolores Aveiro, quelques heures après lui avoir envoyé un message motivé pour son rétablissement.

Fernando Santos a également remis en question le positif

“Depuis lundi dernier, nous sommes totalement confinés ici. Nous sommes entrés, ils nous ont testés et personne d’autre n’est entré. Lors de la première concentration, nous n’avons eu aucun problème, mais quelque chose s’est passé ici et ce n’était pas à cause du non-respect des règles. Ce n’est pas ici que le virus l’a attaqué », a déclaré l’entraîneur du Portugal, ajoutant encore plus de mystère à la spéculation sur le complot déversée par l’environnement du footballeur.