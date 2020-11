COVID-19 :

Katia Aveiro s’est souvenu après un certain temps polémique dans laquelle elle était impliquée lorsqu’elle a donné son avis sur la situation actuelle de la pandémie de coronavirus et la performance qui se fait devant elle. Quelques mots qui sont venus quand son frère, Cristiano Ronaldo, a été infecté par COVID-19[FEMININE

“C’est la plus grande fraude que j’ai vue depuis ma naissance”, A souligné Katia dans un message de Instagram quand il a reçu la nouvelle du positif de son frère. “Assez de faire un monde de marionnettes, quelqu’un ouvre les yeux, s’il te plait“il ajouta.

A reçu de nombreuses critiques

Après cela, et après avoir reçu de nombreuses critiques et commentaires offensants, la Portugaise a de nouveau pris la parole en voyant que de plus en plus de gens réalisent les grands dégâts que la pandémie cause:Dieu merci, les voix de conscience et le vrai message sont déjà entendus. C’est ce que je représente toujours, et ils m’ont traité de stupide“Katia faisait référence, commentant un rapport dans lequel une femme a déclaré avoir été ignorée avant d’être diagnostiquée avec un cancer.

“COVID est venu nous enlever notre liberté… Voyons qui d’autre a le courage de parler! Et le monde? Se réveillera-t-il ou continuera-t-il à vivre dans l’hypocrisie? … Je demande et regarde “,