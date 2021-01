COVID-19 :

Londres – Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé vendredi qu’il existe des “preuves” que la nouvelle variante identifiée au Royaume-Uni du coronavirus “est associée à un niveau de mortalité plus élevé”, en plus d’être plus contagieuse.

Johnson a expliqué lors d’une conférence de presse qu’en raison de l’impact de cette nouvelle variante, le système de santé publique britannique (NHS) est “sous pression accrue”, bien qu’il ait ajouté que les vaccins administrés au Royaume-Uni semblent efficace contre les deux souches (l’original et le britannique) de l’avis des scientifiques.

“Nous avons été informés qu’en plus d’une expansion plus rapide, il semble désormais y avoir des preuves que la nouvelle variante, identifiée à Londres et dans le sud-est, pourrait être associée à un niveau de mortalité plus élevé”, a déclaré le Premier ministre britannique.

Boris a ajouté que les 38562 patients britanniques hospitalisés actuellement pour coronavirus sont un chiffre 78% plus élevé que le pic enregistré lors de la première vague, en avril.

Le ministère britannique de la Santé a annoncé vendredi qu’au cours des dernières 24 heures, il y avait eu 1401 nouveaux décès dus à la maladie.

Pour sa part, le principal conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance, a souligné que la variante britannique est entre 30% et 70% plus contagieuse que l’original, bien que la raison reste inconnue.

De même, le scientifique a assuré qu’il existe des preuves que cette variante comporte un plus grand risque de mort que l’original, bien qu’il ait précisé que «les preuves ne sont pas encore solides».

De nouvelles souches du coronavirus sont apparues ces dernières semaines au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Nous vous disons les détails.

En fait, cette mortalité plus élevée n’a pas été détectée parmi les personnes admises à l’hôpital, mais elle a été détectée dans le total des cas positifs détectés.

Vallance a donné l’exemple de la population masculine de 60 ans: avec l’ancienne variante, 10 sur 1 000 infectés mourraient. Avec la souche britannique, ce nombre pourrait atteindre 13 ou 14.

Malgré tout, il a insisté une fois de plus sur le fait qu’il y avait «beaucoup d’incertitude» à ce sujet, bien qu’il y ait aussi des signes croissants que les vaccins sont efficaces avec la nouvelle variante.

Il y a plus de doutes sur l’efficacité des vaccins existants avec les souches identifiées en Afrique du Sud et au Brésil, a reconnu Vallance.