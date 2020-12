COVID-19 :

L’Afrique du Sud a connu une augmentation inattendue des infections ces dernières semaines et qui a déjà été catalogué comme un conséquence sans équivoque de la deuxième vague du COVID-19 dans une partie du continent. Selon le ministre de la Santé Zweli Mkhize, cela est dû à une nouvelle souche qui a été identifiée.

Jeudi dernier, le directeur des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique), John Nkengasong, a annoncé que Des pays comme le Nigéria, l’Afrique du Sud ou le Maroc allaient faire face à une deuxième vague dans les mois à venir. “Il ne fait aucun doute qu’une deuxième vague est là et qu’elle sera plus agressive que la première”, a-t-il déclaré.

Compte tenu de l’aggravation de la situation épidémiologique dans le pays, la personne en charge des questions de santé a comparu ce vendredi pour expliquer pourquoi. Cela a été confirmé sur son compte Twitter pour présenter la conférence de presse: «Une variante du virus SARS-COV-2, actuellement appelée Variant 501.V2, a été identifiée par nos scientifiques génomiques ici en Afrique du Sud ».

Nous avons organisé ce briefing public aujourd’hui pour annoncer qu’une variante du virus SARS-COV-2, actuellement appelée variante 501.V2, a été identifiée par nos scientifiques génomiques ici en Afrique du Sud. # SARSCOV2MediaBriefing – Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) 18 décembre 2020

La souche et les infections

«Les preuves qui ont été recueillies suggèrent clairement que la deuxième vague actuelle que nous vivons est tirée par cette nouvelle variante.Mkhize a expliqué catégoriquement. Et c’est que l’Afrique du Sud s’est déjà approchée près de 900 000 infections, plus de 20 000 décès par coronavirus. Pour cette raison, le pays a dû imposer des mesures plus sévères.

Ce raisonnement et cette exposition des autorités sanitaires sud-africaines avaient la réponse de l’Organisation mondiale de la santé, qui prétendait être en contact avec des chercheurs sud-africains qui avaient trouvé la nouvelle souche.

«Nous travaillons avec eux avec notre groupe de travail sur l’évolution du virus SRAS-COV-2. Ils font pousser le virus dans le pays et travaillent avec des chercheurs pour déterminer tout changement dans le comportement du virus lui-même. en termes de transmission », a déclaré Maria Van Kerkhove, épidémiologiste à l’OMS.

Il pourrait se propager plus rapidement, comme ils le prétendent également au Royaume-Uni

Malgré le fait que l’OMS a assuré qu’en principe rien n’indiquait que cette nouvelle variante affectait le comportement du virus, en Afrique du Sud, on soutient qu’il semble se propager plus rapidement, sans connaître sa gravité ou si elle affecterait les vaccins à l’avenir.

Mine de rien, Cette découverte intervient la même semaine qu’une autre souche a été détectée au Royaume-Uni, dont la même chose est dite concernant sa propagation rapide. «Au Royaume-Uni, ils ont également identifié une nouvelle variante (…) il y a pas mal de similitudes entre les deux lignées (…) il y a aussi un nombre similaire de mutations »a déclaré le professeur Tulio de Oliviera, membre du consortium gouvernemental de génomique.

Au Royaume-Uni, Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu ‘”une nouvelle variante du coronavirus a été identifiée qui pourrait être associée à une propagation plus rapide dans le sud de l’Angleterre”. “L’analyse initiale suggère que cette variante se développe plus rapidement que les variantes existantes. Actuellement, nous avons identifié plus de 1 000 cas avec cette variante, principalement dans le sud de l’Angleterre “Il a ajouté, de sorte qu’en l’absence d’études supplémentaires, nous pourrions être confrontés à des souches qui augmentent les infections dans différentes parties de la planète.