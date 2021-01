COVID-19 :

JOHANNESBURG – Des recherches suggèrent que la variante sud-africaine du coronavirus se propage environ 50% plus rapidement et que les anticorps naturels sont moins efficaces contre elle, mais ne provoquent pas une maladie plus grave, ont révélé lundi des scientifiques du pays lors d’une conférence télévisée.

«Il y a des limites à ce que nous pouvons voir dans un laboratoire, nous devons donc attendre les données des essais cliniques pour comprendre la gravité de la résistance des nouvelles variantes aux vaccins», a déclaré le professeur Penny More du National Institute of Diseases. Communicable (NICD) lors d’une réunion d’experts dirigée par le ministre sud-africain de la Santé Zweli Mkhize.

Bien que le virus “s’adapte à nous”, les scientifiques ont déclaré que “cela ne signifie pas que les vaccins ne fonctionneront pas contre lui”, car ils sont complexes et peuvent créer de nombreux types d’immunité.

Les données recueillies jusqu’à présent montrent également que la nouvelle variante sud-africaine – appelée 501Y.V2 – ne s’accompagne pas d’une mortalité plus élevée, bien que la pression accrue sur le système de santé puisse être à l’origine d’un plus grand nombre de décès.

“Il est probable que les taux de mortalité plus élevés reflètent une pression croissante sur le système de santé. Bien qu’il y ait plus de décès dans la deuxième vague, il n’y a pas de différence entre les taux de mortalité de la première et de la deuxième vague”, a-t-il déclaré à cet égard. Dr Waasila Jassat, également du NICD.

Les scientifiques ont également souligné l’importance d’étudier le virus génétiquement, ce qui leur a permis “d’identifier cette variante si tôt”, a déclaré le professeur Tulio de Oliveira, directeur de la plate-forme scientifique à l’Université du KwaZulu-Natal qui coordonne l’analyse génétique. du virus dans tout le pays.

La question de l’immunité contre les secondes infections nécessite plus de recherches et de données pour y répondre, ont noté les chercheurs, bien que les études «montrent que les anticorps naturels produits à partir d’une première infection ne sont pas aussi efficaces».

L’Afrique du Sud avait maintenu les infections sous contrôle depuis août, après quelques mois difficiles au cours desquels elle était non seulement l’épicentre majeur du COVID-19 en Afrique, mais aussi le cinquième pays le plus touché au monde par la pandémie.

Ces derniers mois, cependant, le nombre de nouveaux cas quotidiens a augmenté rapidement, en particulier dans les quatre provinces susmentionnées.

L’Afrique un peu plus d’une semaine a dépassé la barrière de 3 millions d’infections au COVID-19 et, selon les dernières données de l’Université John Hopkins, ajoute 3 262 232 cas confirmés et plus de 78 650 décès; avec l’Afrique du Sud comme épicentre de la pandémie avec 40% des infections et 36 851 décès.