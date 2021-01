COVID-19 :

Mercredi dernier, lorsque la campagne de vaccination de masse a commencé en Indonésie, le président Joko Widodo, 59 ans, a été l’un des premiers à recevoir le vaccin, car il avait la limite d’âge. Mais le vice-président Maruf Amin, 77 ans, a été jugé trop vieux pour recevoir une dose dans cette phase précoce. La stratégie de l’Indonésie est vacciner d’abord les résidents de moins de 60 ans avec le coronavirus, plutôt que les personnes âgées. Une approche différente et opposée à celle que la plupart des pays ont établie.

“Les jeunes d’abord”

L’Indonésie, avec une population de 270 millions d’habitants, a enregistré plus de 860000 cas confirmés de COVID-19 dans le pays, qui a laissé un solde de 25 000 l’an dernier. Cette nation a l’une des plus grandes épidémies sur le continent asiatique.

La stratégie que le gouvernement a adoptée pour la vaccination a été appelée «Jeunesse d’abord» et il s’agit de vacciner tous les travailleurs de moins de 60 ans dans un premier temps.

Selon le ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, le gouvernement décide immunisez les personnes les plus susceptibles de contracter et de propager le virus.

Selon les données gouvernementales, environ 80% des cas de coronavirus du pays affectent la main-d’œuvre. Pour cette raison, la démarche donnera la priorité à la population en âge de travailler, notamment “les personnes qui doivent rencontrer de nombreuses personnes dans le cadre de leur travail dans un taxi, la police ou l’armée”, a précisé le ministre.

Bodi a en outre annoncé que cela offrirait au pays une meilleure chance d’obtenir l’immunité collective. «Je ne veux pas que les gens pensent que ce n’est qu’une question d’économie. Il s’agit de protéger les gens », a-t-il ajouté.

Un autre argument qui a pesé en faveur de la stratégie «Les jeunes d’abord» est que de nombreuses personnes en Indonésie vivent dans des ménages intergénérationnels, où il est impossible pour les jeunes de ne pas être en contact avec des parents plus âgés. Cette mesure il vise à empêcher le groupe le plus à risque d’être infecté par des proches et des contacts étroits.

Arguments des épidémiologistes

La plupart des pays qui ont commencé leurs plans de vaccination suivent une stratégie totalement différente, en choisissant de donner la priorité à la vaccination des personnes âgées, celles présentant le risque le plus élevé de COVID-19 et les plus vulnérables en cas d’infection.

Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, spécialiste des maladies infectieuses émergentes, des pandémies et de la biosécurité, estime que tant qu’il existe une justification épidémiologique valable, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon vacciner une population.

Selon cet expert, il est possible de soutenir que, pour obtenir rapidement l’immunité collective, il vaut mieux vacciner ceux qui conduisent la propagation. Lorsqu’on pense à l’immunité collective, il faut garder à l’esprit que la population n’est pas homogène. “Nous savons que certaines personnes sont plus responsables de la propagation que d’autres”, a-t-il révélé.

Une collègue de la chercheuse principale d’Adalja et de Johns Hopkins, Jennifer Nuzzo, a déclaré que «si l’Indonésie parvient à vacciner un grand nombre de personnes considérées comme des transmetteurs probables du virus, les décès seraient réduits », mais a ajouté« cela pourrait prendre énormément de temps ».

En pratique, l’Indonésie prévoit d’inoculer 1,5 million en un mois avec le vaccin Sinovac.

Quels sont les risques de vacciner les jeunes en premier?

Après l’annonce de ces mesures en Indonésie, certains épidémiologistes et chercheurs ont exprimé leur point de vue. La principale préoccupation est qu’il y a un problème: Jusqu’à présent, on ne sait pas si les vaccins empêchent la propagation du Sars-CoV-2, en plus de prévenir les symptômes graves du COVID-19.

Robert Read, professeur expert en vaccination, conseiller auprès des départements de santé britanniques, a déclaré que Ces informations ne sont pas encore disponibles et le Royaume-Uni a donc préféré vacciner d’abord les personnes âgées.

“Les plus jeunes ne contractent pas une maladie aussi grave et aussi, il n’a pas encore été démontré que les vaccins ont un impact sur la transmission”, a-t-il prévenu. Il a également déclaré que l’approche indonésienne “aurait besoin d’un taux de vaccination très élevé d’au moins 50%, pour prévenir la mort et l’hospitalisation des personnes âgées ».

Peter Collignon, professeur de maladies infectieuses à l’Université nationale australienne, a noté que on ne sait pas si cela fonctionnera, et il est nécessaire de l’évaluer.

Un nombre élevé d’habitants

Pendant ce temps, le plan de l’Indonésie est déjà en cours, mais ce ne sera pas facile à mettre en œuvre. Sa population est la quatrième en importance au monde et la température requise par le vaccin est très difficile à maintenir en raison du climat équatorial.

En outre, on craint, dans une population religieuse musulmane, que le vaccin ne soit pas halal. Pour cette raison, le Conseil des oulémas d’Indonésie (MUI), un organe qui détermine si les produits peuvent être consommés par les musulmans, a annoncé que le vaccin Sinovac est halal.

