COVID-19 :

Comment la Suède a géré le coronavirus depuis le début a attiré l’attention de tout le monde, en particulier pour votre refus d’appliquer des verrouillages et de sévères restrictions. Cependant, ils ont maintenant choisi de prendre du recul après avoir atteint des chiffres de plus en plus inquiétants. Par exemple, Il est prévu d’interdire la vente d’alcool dans les bars après 22 heures.

“Nous sommes confrontés à une situation qui risque de devenir complètement noire”, a déclaré son Premier ministre, Stefan Lofven, qui a ajouté à propos de son pays: “Il risque actuellement une situation comme celle du printemps dernier.”

La Suède a déjà atteint le plus de 166000 cas de coronavirus et a également dépassé les 6000 décès depuis le début de la pandémie. De plus, ces dernières semaines, ils atteignent nouveau record d’infections quotidiennesLe système de soins médicaux et les unités de soins intensifs du pays sont donc surchargés.

Interdiction de la consommation d’alcool

“Tous les panneaux indiquent la mauvaise direction”, a souligné Lofven lors d’une apparition avec la ministre des Affaires sociales, Lena Hallengren. Pour lui, Ils présenteront un projet de loi interdisant dans tout le pays la vente d’alcool après 22 heures dans les bars, restaurants et discothèques à partir du 20 novembre.

Comme Hallengren l’a confirmé, tous les établissements disposant d’un permis pour la vente d’alcool doivent fermer à partir de 22h30, étant catalogués comme «environnements à risques».

Aussi, cette commande ajoutera à l’interdiction de visiter les maisons et les maisons de retraite qui a été imposée après l’augmentation des infections dans ces centres à Stockholm. Il n’y a pas longtemps, en septembre, il avait été décidé de lever cette restriction car elle n’était pas jugée nécessaire, mais en moins de deux mois, elle a été réintroduite.

Qu’est-ce qui a été dit précédemment?

«De nombreux pays ont eu des approches différentes, d’abord les restrictions, puis d’autres mesures restrictives… probablement il est plus difficile d’ordonner aux gens de faire des choses que de leur demander de faire les mêmes choses volontairement, et je pense que cela pourrait faire partie de l’explicationMais il y aura probablement des explications différentes dans chaque pays », a récemment déclaré le directeur de l’agence suédoise de santé publique, Johan Carlson.

La Suède a opté au début de la pandémie pour des restrictions à la mobilité et au rassemblement de personnes très légères, laissant tout à la responsabilité individuelle du peuple et recommandant simplement certaines précautions. Cette stratégie était controversée à son époque en raison de sa différence par rapport aux autres pays européens. Même le magazine Time l’a qualifié de «désastre».