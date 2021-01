COVID-19 :

Comme de nombreux pays d’Europe, La Suisse a augmenté ses contrôles après avoir pris connaissance de la nécessité d’une nouvelle souche du coronavirus, détecté le 19 décembre au Royaume-Uni. Depuis, une alerte a été activée dans tous les pays européens, arriver pour annuler des vols depuis les îles britanniques dans l’intention de contenir le virus dans le pays. Quelques jours plus tard, une autre nouvelle souche a également été signalée dans le pays britannique, bien qu’elle vienne d’Afrique du Sud. Cela n’a pris que deux semaines pour La Suisse rapportera ses premiers cas de cette souche: sept au total.

De ces sept, l’un d’entre eux s’est produit en Valais, l’une des zones les plus touristiques du pays, où se trouvent certaines des pistes de ski les plus connues. “Le patient a été identifié et toutes les investigations sont en cours », a rapporté Jean-Bernard Moix, directeur de la promotion de la santé valaisanne. Même endroit où, depuis décembre dernier, Recherche de 400 skieurs et touristes britanniques et sud-africains qui ont fui la quarantaine qui avait été imposée à leur arrivée dans le pays.

L’aventure de ces touristes commencé le 21 décembre dernier quand, entre l’obscurité et le froid de la nuit, ils se sont échappés de leurs enfermements. Le pays les a obligés à passer par une quarantaine de 14 jours après leur arrivée dans le pays en raison de l’apparition d’une nouvelle variante du virus au Royaume-Uni. Ce même jour, 50 touristes se sont échappés, laissant entre 12 et 15 personnes à l’intérieur.

Amendes de plus de 9000 euros

Cependant, la plus grande escapade a eu lieu entre le samedi 26 décembre et le dimanche 27 décembre, de manière coordonnée dans plusieurs stations de ski – en particulier dans la luxueuse de Verbier, cataloguée comme la meilleure du pays. En raison de sa proximité avec la frontière avec la France, on pense que les touristes évadés ont peut-être quitté le pays.

La disparition a été signalée après avoir vu que les plateaux de nourriture aux portes de leurs chambres sont restés des heures sans être enlevés et quand ils ont ouvert les portes, ils ont vu que les lits étaient intacts. En fait, certains clients, déjà en dehors de la Suisse, ont appelé les hôtels pour demander un remboursement de l’argent pour les jours non utilisés, selon la BBC.

Ces touristes, recherchés depuis des jours, ils pourraient être condamnés à des amendes allant jusqu’à 10 000 francs, soit 9 200 euros. Pendant que les tâches de recherche se poursuivent, la région est déjà dessinée comme zone à risque ou une fenêtre possible vers un rebond dans les cas dus à la nouvelle souche de COVID-19. Comme cela s’est produit en mars, avec la première vague, qui a débuté dans une luxueuse station de ski autrichienne à Ischgl.

Une partie des Suisses s’oppose à l’ouverture de stations de ski

C’est pourquoi de nombreux citoyens du pays Ils se sont plaints de l’ouverture de stations de ski avec l’arrivée de cette nouvelle mutation du virus. La population est partagée sur les opinions, alors que les pistes sont encore pleines de neige et de monde en ce début d’année. Et c’est que ces saisons et, surtout, le tourisme d’hiver, “Représente environ 1% du PIB, mais dans les régions montagneuses comme le Valais et les Grisons plus de 10%”, explique à Swissinfo Laurent Vanat, consultant spécialisé et auteur d’un rapport sur le tourisme de neige et de montagne, tel que rassemblé par El País.

Cependant, beaucoup pensent que les stations de ski Ils doivent suivre les mêmes restrictions que les restaurants ou autres espaces de loisirs, qui seront fermés jusqu’au milieu du mois pour empêcher la propagation du virus. La Suisse compte plus de 90 pistes de ski, étant le sixième pays au monde avec le plus de stations de ski.