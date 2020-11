COVID-19 :

De nombreux pays sont embourbés dans une lutte acharnée contre la deuxième vague de coronavirus. Pour le gagner, les gouvernements recherchent diverses mesures restrictives qui réduisent les contacts sociaux et ralentissent la chaîne des infections: couvre-feux, recommandations d’hygiène, fermeture d’hôtels, de gymnases, d’écoles … Cependant, certains scientifiques affirment qu’aucune mesure n’est aussi efficace que l’union de tous. Ils expliquent cette idée avec la «théorie du fromage suisse».

Le virologue Ian Mackay, professeur agrégé à l’Université du Queensland (Australie), a récemment exposé ce modèle de fromage suisse appliqué à la pandémie, notant qu’aucune méthode n’est infaillible car il peut y avoir des échecs ou des erreurs qui font franchir cette barrière au coronavirus. Cependant, toutes les mesures ajoutées augmentent sa fiabilité. Reliez ce fait à tranches de fromage Emmental perforées. Chacun de ces éléments est une mesure qui laissera passer le virus, mais s’ils sont combinés efficacement, en comblant les lacunes, ils peuvent créer un mur très cohérent contre le virus.

