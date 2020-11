COVID-19 :

Regeneron demande l’autorisation d’un traitement contre le covid-19 2:01

. – Le secrétaire du département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), Alex Azar, a déclaré que la distribution de l’anticorps thérapeutique de Regeneron pour traiter Covid-19 débutera mardi.

La thérapie a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une utilisation chez des patients de 12 ans ou plus avec des cas légers ou modérés. de covid-19 et courent un risque élevé d’évoluer vers une forme plus grave de la maladie.

Le président Donald Trump a reçu la thérapie, appelée REGEN-COV2, lorsqu’il a été hospitalisé pour un coronavirus. Le traitement doit être perfusé dans la circulation sanguine et vise à imiter une réponse immunitaire à l’infection.

Azar a déclaré que 30 000 doses du traitement Regeneron seraient prêtes à être utilisées à partir de mardi. Et que dans les semaines à venir, il y en aura plus.

Les Américains ne seront pas facturés pour le médicament lui-même, a déclaré Azar. HHS travaille avec les payeurs pour couvrir les frais d’administration du médicament.

Azar a également qualifié l’autorisation d’utilisation d’urgence du traitement de Regeneron de «nouvelle incroyablement excitante».

Le traitement aux anticorps de Regeneron rejoint celui d’Eli Lilly

Eli Lilly 1:25 utilisation d’urgence de la thérapie approuvée

«Nous avons travaillé et travaillerons avec les États et d’autres partenaires pour faire passer le mot. S’ils ont été testés positifs pour le COVID-19, ou s’ils présentent un risque élevé de maladie grave, nous avons des options de traitement qui peuvent les aider », a déclaré Azar lors d’un briefing lundi. “Il est vital que les Américains soient conscients de ces options en expansion”, a-t-il ajouté.

Il existe également un traitement aux anticorps Eli Lilly qui est utilisé dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence. Ce traitement aide les patients atteints de formes légères à modérées de Covid-19. Au cours des deux dernières semaines, plus de 85 000 patients traités avec le produit Lilly ont été livrés dans plus de 2 400 sites à travers le pays, a déclaré Azar.

Le responsable a ajouté que s’il y a eu de bonnes nouvelles ces derniers temps concernant les vaccins et les traitements par anticorps, les Américains doivent encore rester vigilants pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

“Les nouvelles encourageantes concernant les vaccins et les thérapies devraient être une raison de plus pour les Américains de doubler les mesures comme les masques faciaux, le lavage des mains et la distance physique, dont nous avons besoin pour vaincre cette pandémie”, a déclaré Azar.

En plus de l’annonce de la thérapie de Regeneron, Azar a encouragé les personnes dans les trois mois suivant leur rétablissement du COVID-19 à faire don de leur plasma pour fournir des traitements plasmatiques de convalescence aux patients atteints de coronavirus.