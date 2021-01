COVID-19 :

Comment faire face à la phobie de l’eau avant de se faire vacciner? 2:05

. –– Avant que la pandémie COVID-19 ne frappe, la nation cherokee était déjà aux prises avec une crise: la disparition possible de sa langue maternelle.

Seulement environ 2 000 personnes peuvent parler couramment la langue cherokee. Et alors que le covid-19 a commencé à se répandre, ce nombre est en baisse.

Ainsi, lorsque la nation Cherokee a commencé à recevoir des expéditions d’un vaccin COVID-19, le gouvernement tribal a décidé que les locuteurs de leur langue seraient parmi les premiers groupes éligibles à se faire vacciner.

“Lorsque vous perdez un orateur et que vous êtes une tribu avec seulement 2000 locuteurs fluides, vous avez non seulement perdu quelque chose qui est irremplaçable, comme toute votre vie, mais aussi quelque chose qui est vraiment un trésor national”, a déclaré le chef. Chuck Hoskin Jr.à CNN. “S’ils survivent et s’ils transmettent leurs connaissances, ils aideront à définir dans quelques générations s’il reste une langue cherokee.”

Vacciner les orateurs cherokee, aux côtés des agents de santé de première ligne, n’est que le dernier effort de la tribu pendant la pandémie pour protéger cette précieuse population.

Et ce faisant, la tribu ne protège pas seulement certains des citoyens les plus vénérés. Il garantit également la survie de votre culture et de votre identité.

Plus de 30 locuteurs Cherokee sont morts

Relativement parlant, la nation Cherokee a bien mieux réussi que les autres tribus et de nombreux endroits aux États-Unis pour contrôler la propagation du virus.

La tribu compte environ 141 000 citoyens vivant sur sa réserve dans le nord-est de l’Oklahoma. Jusqu’à ce mardi, il rapporte un total de plus de 12 300 cas de covid-19 et 69 décès. Plus de 30 des personnes décédées étaient des locuteurs natifs de Cherokee, selon la tribu.

Les États-Unis annoncent des changements dans le déploiement du vaccin 5:18

“Quand j’ai pris mes fonctions, préserver notre langue et la revitaliser était une priorité élevée”, a déclaré Hoskin. «Au milieu du covid-19, sachant ce que nous perdons, cela me dit simplement que c’est la bonne priorité et que nous devons la souligner encore plus.

Les 975 premières doses du vaccin Covid-19 développé par Pfizer / BioNTech sont arrivées dans la nation Cherokee le 14 décembre. Le lendemain matin, la tribu a commencé à vacciner les travailleurs de la santé de première ligne dans leur complexe de santé à Tahlequah, Oklahoma.

Trois jours plus tard, la tribu a commencé à administrer le vaccin aux locuteurs de la langue cherokee.

Vaccinations pour les haut-parleurs Cherokee

La nation cherokee avait déjà un record de locuteurs vivants dont la première langue est celle de la tribu. Ceci, grâce à un effort que Hoskin a commencé en 2018 alors qu’il était secrétaire d’État de la tribu. Son personnel était donc désormais en mesure de communiquer avec les personnes inscrites dans le registre des locuteurs pour les informer qu’ils pouvaient prendre rendez-vous dans le but de se faire vacciner contre le covid-19.

Jusqu’à présent, plus de 600 locuteurs ont été vaccinés, selon la tribu. L’objectif est d’en vacciner 1 000 d’ici la fin de la semaine.

Le 4 janvier, la Nation Cherokee a annoncé qu’elle avait commencé à vacciner les personnes âgées de 65 ans et plus.

Accorder la priorité à la vaccination des locuteurs de cherokee et des personnes âgées a également eu une conséquence secondaire. Précisément, cela a suscité la confiance dans le vaccin parmi les autres citoyens de la tribu.

Hoskin a déclaré qu’il avait remarqué des doutes parmi les citoyens de la nation Cherokee concernant le vaccin. Mais la décision de la tribu de vacciner tôt les locuteurs natifs a contribué à apaiser les angoisses que certaines personnes auraient pu avoir autrement, a-t-il ajouté.

«Les gens vénèrent les anciens de la nation cherokee», a-t-il déclaré. “Je pense que lorsqu’ils ont vu ce groupe de personnes devenir une priorité et qu’ils l’ont célébré, cela a sûrement créé une certaine confiance.”

Cette femme a vécu de première main le bilan de la pandémie

Sandra Turner a reçu la première dose du vaccin Covid-19 en décembre. Et la semaine dernière, il a reçu sa dose de rappel.

Turner, 64 ans, a grandi en parlant cherokee à la maison dans une famille de 11 enfants. Jusqu’à la première ou la deuxième année, il ne connaissait même pas l’anglais. Même alors, elle et les nombreux autres élèves cherokee de son école se parlaient dans la langue qu’ils connaissaient le mieux.

Aujourd’hui, les gens comme elle sont rares.

Turner, qui vit à Salina, Oklahoma, connaît de première main la menace que le COVID-19 représente pour sa langue maternelle. La semaine dernière, elle a assisté aux funérailles du père de ses enfants, décédé du virus et parlant couramment la langue comme elle.

Ainsi, lorsque Turner a reçu un e-mail l’informant qu’elle pouvait se faire vacciner, elle a dit qu’elle était reconnaissante.

“Nous avons perdu beaucoup de nos locuteurs couramment à cause du virus”, a-t-il expliqué. Et j’étais prêt. J’ai dit: «Je fais la queue» », a-t-il ajouté.

John Ross, 65 ans, est l’une des rares personnes dont la langue maternelle est le cherokee. Il dit donc qu’il s’est senti responsable de se faire vacciner dès qu’il était à sa disposition.

Ross, qui vit à Fort Gibson, Oklahoma, est un traducteur pour la Nation Cherokee. Il a activement travaillé pour préserver la langue avec laquelle il a grandi. Parmi ses réalisations figurent l’intégration de Cherokee dans les programmes Microsoft Office et la disponibilité d’informations sur les vaccins Pfizer et Moderna dans cette langue. Et il est important que ce travail se poursuive.

“En tant que haut-parleur Cherokee, il y a probablement moins de 2000 haut-parleurs comme moi qui restent vivants sur cette terre”, a-t-il déclaré. “Ils veulent nous protéger le plus longtemps possible parce que nous essayons d’aider à préserver notre langue pour les plus petits ou pour ceux qui veulent apprendre.”

Heureusement pour ceux qui souhaitent apprendre le cherokee, Ross a reçu sa dernière dose de vaccin la semaine dernière.