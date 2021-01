COVID-19 :

L’Algérie livrera une partie des vaccins qu’elle reçoit fin janvier à son pays voisin en signe de solidarité dans la lutte contre le coronavirus. Selon le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune aurait lui-même suivi de près l’initiative, bien que les autorités algériennes ne l’aient pas confirmée.

“L’Algérie n’a pas encore acquis les vaccins, mais dès qu’elle les recevra, elle les partagera avec la Tunisie”, a déclaré Jerandi après une rencontre avec le président tunisien Kais Saied mercredi soir. “C’est un engagement fort de l’Algérie pour la fraternité entre nos deux pays”, a-t-il déclaré.

La Tunisie, qui a changé de ministre de la Santé à deux reprises depuis le début de la pandémie, a annoncé une campagne de vaccination pour le deuxième trimestre 2021 pour laquelle elle fait un sérieux effort diplomatique pour acquérir le vaccin à temps. L’américano-allemand Pfizer / BioNtech a déjà reçu le feu vert des autorités tunisiennes. Le gouvernement a ordonné l’achat de deux millions de doses qui devraient arriver à temps pour le début de la campagne de vaccination, a déclaré à l’. Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur en Tunisie.

Le pays d’Afrique du Nord est également en pourparlers avec la Russie pour l’acquisition de Spoutnik V, a rapporté le ministre de la Santé Faouzi Mehdi.

Le président Kais Saied a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité «d’acquérir le vaccin en urgence» et de choisir le meilleur du point de vue sanitaire, «sans entrer dans des considérations politiques».

L’Algérie, pour sa part, a déjà passé une commande de deux lots de vaccins, l’un de la Russie et l’autre de la Chine, tous deux alliés du pays depuis des décennies. Le ministre algérien de la Santé a assuré que le premier lot de Spoutnik V arrivera dans le pays fin janvier. La campagne de vaccination en Algérie commencera immédiatement, mais aucune date officielle n’a encore été fixée.

L’Algérie a enregistré plus de 100 000 personnes infectées depuis le début de la pandémie et 2 800 personnes sont décédées. La Tunisie, où la population est quatre fois plus petite, fait face à une augmentation des cas, atteignant 168 000 personnes infectées et plus de 5 400 décès depuis l’arrivée du COVID-19 dans le pays.

Dans la première vague, la Tunisie n’a enregistré que 65 décès et le pic des nouvelles infections l’a atteint le 24 mars avec 59 infections. Les bonnes données présentées par le pays leur ont valu de s’inscrire dans la liste des pays sûrs établie par l’Union européenne. Le virus a été pratiquement éradiqué sur le territoire tunisien grâce au confinement strict appliqué par les autorités, qui comprenait un couvre-feu nocturne.

Cependant, le tournant a eu lieu à la fin du mois de juin lorsque les autorités ont ouvert les frontières après quatre mois. À peine un mois plus tard, début août, les cas positifs se sont multipliés principalement en raison de l’arrivée de touristes étrangers.

Depuis lors, le virus est devenu incontrôlable et les données alarmantes actuelles ont conduit le gouvernement tunisien à décréter un verrouillage général de quatre jours d’hier au 18 janvier.

La Tunisie, qui marque cette semaine le 10e anniversaire des manifestations qui ont mis fin au régime de Ben Ali, a maintenant de sérieuses difficultés à lutter contre le virus. La corruption endémique, la tension politique et la crise financière que traverse le pays n’aident pas dans cette tâche.

En Algérie, la deuxième vague est arrivée en juillet, un mois avant d’atteindre le pays voisin, lorsqu’elle a commencé à enregistrer en moyenne 450 cas par jour, un chiffre similaire aux pires données enregistrées lors de la première vague. L’exécutif algérien a autorisé la réouverture des mosquées, des plages et des parcs, assouplissant ainsi les mesures de confinement.