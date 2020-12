COVID-19 :

La Fédération turque de football a déclaré que les équipes concourant dans les catégories professionnelles si elles ne peuvent pas sortir sur le terrain parce qu’une majorité de leurs joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus, elles recevront automatiquement le match comme perdu à partir de la seconde moitié de cette campagne. “Il n’y aura pas de retard dans la compétition en raison de cas positifs et la mesure entrera en vigueur au deuxième tour des compétitions. Conformément aux instructions de la compétition de football, les clubs peuvent sortir sur le terrain avec un minimum de 9 joueurs, dont sinon ils seront vaincus par défaut », a déclaré la direction de la Fédération turque.

La Fédération a également déclaré que les clubs pourront étendre leurs effectifs jusqu’à 35 joueurs: “Le nombre de joueurs sur la liste des équipes de la Super League et de la TFF 1. Lig (la deuxième division) sera porté à 35. Les troisième et quatrième peuvent avoir 30 joueurs, afin que les clubs puissent faire face plus facilement à la mesure dans la seconde moitié des ligues. Les clubs pourront jouer avec des footballeurs professionnels et amateurs inscrits auprès de leur club depuis au moins 6 mois dans des compétitions sans être inscrits sur la liste de la première équipe, à condition qu’ils soient nés le 01.01.2000 “. Les clubs ne sont pas favorables à cette décision. Ils pensent que ce n’est pas juste en raison des conditions de la pandémie. Son plan est que l’Association des clubs turcs prépare une proposition commune la semaine prochaine.