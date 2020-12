COVID-19 :

Le directeur de Pfizer dit qu’il n’a pas reçu le vaccin que son entreprise produit 0:39

. – Pour de nombreux Américains, lundi a été un soupir de soulagement. Après 10 mois de cauchemar, les premières vaccinations contre le covid-19 ont commencé, une étape historique dans une bataille brutale.

“Je n’aurais jamais imaginé que moins d’un an après avoir identifié … un nouveau virus, nous aurions un vaccin qui est administré aux personnes qui est sûr, efficace et nous donne de l’espoir”, a déclaré le Dr Richard Besser, ancien directeur par intérim de les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). “Dans l’un des jours les plus sombres de cette pandémie, nous avons enfin une lueur d’espoir.”

Dans tout le pays, de nombreux travailleurs de la santé ont regardé avec étonnement et incrédulité pendant que leurs collègues recevaient le vaccin. En Californie, une infirmière en soins intensifs est devenue l’une des premières personnes de l’État à se faire vacciner. À Washington, l’infirmière du service des urgences de l’hôpital universitaire George Washington, Barbara Neiswander, a été l’un des premiers travailleurs de la santé à recevoir la première dose du vaccin et n’a signalé «aucun effet secondaire». Et environ 200 membres du personnel du centre médical de l’université du sud du Nevada ont également été vaccinés lundi, y compris des médecins, des infirmières et des techniciens respiratoires.

«Nous avons vraiment eu les larmes aux yeux lorsque le vaccin est arrivé», a déclaré le PDG Mason Van Houweling.

Les 50 États, Washington et Porto Rico ont reçu des doses du vaccin lundi. D’autres expéditions sont attendues pour le reste de la semaine, a déclaré lundi le général Gustave Perna, directeur des opérations de l’opération Warp Speed, ajoutant que les vaccins devraient également commencer dans les maisons de retraite. .

Mais les vaccins auront peu d’impact sur ce qui nous attend: un hiver dévastateur que les hauts responsables de la santé ont prévu sera l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire du pays.

Au cours de la semaine dernière, les États-Unis ont enregistré en moyenne plus de 215 000 cas par jour, un nombre qui continuera probablement de croître à mesure que les États continueront de signaler les conséquences des rassemblements de Thanksgiving et des voyages. Les autorités préviennent également que les rassemblements de Noël de ce mois-ci pourraient encore alimenter une propagation déjà endémique du virus et déclencher une autre vague.

Les hospitalisations liées à Covid-19 sont plus élevées que jamais, avec plus de 110 500 patients dans tout le pays, selon le COVID Tracking Project. Chaque jour au cours de la semaine écoulée, en moyenne 2389 Américains ont perdu la vie à cause du virus. Plus de 300 000 sont morts depuis le début de la pandémie à travers le pays. Selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, 186 000 autres devraient perdre la vie dans les trois prochains mois.

“Ce vaccin, aussi merveilleux soit-il, ne va pas changer la trajectoire de ce que nous avons vécu cet hiver”, a déclaré Besser à CNN. «Cela ne changera pas ce que nous devons faire; Cela ne changera pas la nécessité pour nous tous de porter des masques, de prendre des distances sociales et de nous laver les mains.

LIS: Oui, le premier vaccin contre le covid-19 est arrivé. Mais c’est ce que vous ne devriez PAS faire

Surmonter les doutes sur les vaccins

Pour aider les États-Unis à passer de l’autre côté, certains des défis que les officiels tentent de relever comprennent la lutte contre le scepticisme de nombreuses communautés au sujet du vaccin.

“Rien ne me préoccupe plus que ce problème depuis quelques semaines ou quelques mois”, a déclaré à CNN le Dr Jerome Adams, PDG de US Healthcare. “J’ai travaillé avec Pfizer, avec Moderna, avec AstraZeneca, avec Johnson & Johnson pour nous assurer que nous avons un nombre adéquat de minorités inscrites dans ces essais de vaccins afin que les gens puissent comprendre qu’ils sont sûrs. “

Adams a déclaré qu’elle travaillait avec des chefs de communautés minoritaires, y compris des chefs religieux, des fraternités et des sororités, ainsi que des influenceurs célèbres qui peuvent “utiliser leur mégaphone pour partager les bonnes informations avec les gens, car les vaccinations sont l’une des les plus grandes injustices sociales qui soient. “

“Il y a des dizaines de milliers de personnes noires et brunes qui meurent chaque année parce qu’elles se méfient du système”, a ajouté Adams. “Dans de nombreux cas, à juste titre, mais aussi parce qu’ils ne comprennent pas les faits pour les aider à restaurer leur confiance dans le système.”

Sandra Lindsay, infirmière aux soins intensifs au Long Island Jewish Medical Center dans le Queens, New York, a été l’une des premières Américaines à recevoir une injection du vaccin.

«Je comprends la méfiance au sein de la communauté minoritaire», a-t-il déclaré. “Je ne demande pas aux gens de faire quoi que ce soit que je ne ferais pas et c’est pourquoi j’ai été heureux de me porter volontaire pour être parmi les premiers.”

«Je ne savais pas que j’allais entrer dans l’histoire et ce n’est pas pour ça que je l’ai fait. Je voulais le faire pour inspirer les gens qui pourraient être sceptiques sur la vaccination et faire confiance à la science », a ajouté Lindsay.

LIS: Certains Américains commencent à obtenir leur premier vaccin Covid-19, mais il faudra des mois avant que les gens ordinaires ne l’obtiennent

Début de la fin … mais pas de la fin

Les effets des vaccinations ne se feront pas du jour au lendemain, a déclaré lundi le Dr Anthony Fauci.

«Ce ne sera pas comme allumer et éteindre un interrupteur d’éclairage», a-t-il déclaré lors d’un événement sur la santé virtuelle au Centre d’études stratégiques et internationales. “Je ne pense pas que nous serons capables de jeter les masques et d’oublier la séparation physique dans des lieux rassemblés pendant un certain temps, probablement jusqu’à la fin de l’automne ou au début de l’hiver prochain.”

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré lundi qu’il pensait que les gens en général pourraient commencer à se faire vacciner fin février et mars, plus tôt que les estimations d’autres experts.

“Encore une fois, ce sera aux gouverneurs de notre nation, mais avec les vaccins Moderna et Pfizer, nous aurons, comme je l’ai dit, jusqu’à 100 (millions) d’injections dans nos bras d’ici fin février”, a-t-il déclaré lundi à NBC.

«Si nous faisons approuver le vaccin Johnson & Johnson ou AstraZeneca en janvier, lorsque leurs données entreront, nous aurons des approvisionnements supplémentaires importants», a ajouté Azar. «À la fin de février, dans la période de mars, je pense que cela commencera à ressembler beaucoup plus à une campagne de vaccination contre la grippe: des gens entreront dans leur Kroger, leur CVS, ou Walgreens, Walmart.

Le retour à la normale, ont déclaré les responsables, dépendra de la rapidité avec laquelle ils se feront vacciner et du nombre d’Américains se font vacciner. Environ 70% à 80% des Américains doivent être immunisés contre le virus avant qu’il ne «disparaisse», selon le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health.

“Nous pensons que nous pouvons y arriver vers juin pour la quasi-totalité des 330 millions d’Américains qui souhaitent se faire vacciner”, a déclaré Collins à NBC dimanche. “Mais si seulement la moitié d’entre eux le font, cela pourrait continuer encore et encore.”

LIS: Le déploiement du vaccin contre le coronavirus sera compliqué. Les gens devront y faire face

Des mois difficiles à venir

Pendant ce temps, les États-Unis se préparent à affronter certains des jours les plus sombres de la pandémie. En Californie, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que si les vaccins offraient un moment d’espoir, il a ajouté que “nous sommes au cœur du pire moment de cette pandémie”.

L’État a ajouté plus de 30000 nouveaux cas de COVID-19 pour le quatrième jour consécutif, et les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs sont à un niveau record.

Les responsables de la santé du comté de Los Angeles ont déclaré lundi que les nouveaux cas avaient augmenté de 625% depuis le 1er novembre, et que “les jeunes continuent à conduire l’augmentation de la transmission communautaire”.

Plus de 4 200 personnes sont hospitalisées avec le covid-19, ont indiqué les autorités, et 21% d’entre elles sont aux soins intensifs.

«Notre réalité est terrifiante en ce moment», ont-ils dit. «D’ici le week-end prochain, il y aura probablement plus de 5 000 patients hospitalisés et plus de 50% des lits de soins intensifs occupés par des patients COVID-19.

À New York, le maire Bill de Blasio a fait allusion à des restrictions plus strictes dans les semaines à venir, affirmant que la ville suivait une trajectoire “très préoccupante”, “en termes de nombre de personnes tombant malades, de personnes que nous perdrions… et évidemment l’impact sur les hôpitaux, leur capacité à traiter les gens.

“Nous devons commencer à planifier des actions plus importantes maintenant”, a-t-il déclaré lundi. “Je pense que le moment naturel pour le faire est juste après Noël.”

Au Nevada, le gouverneur Steve Sisolak a annoncé cette semaine qu’il étendait les restrictions de covid-19 jusqu’au 15 janvier, affirmant que l’État était “à un point critique”.

“Nous surveillerons et évaluerons notre situation actuelle au jour le jour et… nous resterons sous les restrictions actuelles pour le moment, avec l’objectif de progresser le mois prochain.”

“Mais je dois être clair”, a ajouté le gouverneur. “Si les officiels et les experts conviennent que nos tendances sont au-delà de notre capacité de réagir, je serai obligé de vous confronter à nouveau avec des actions plus dures.”

Andy Rose, Cheri Mossburg, Shelby Lin Erdman et Omar Jimenez de CNN ont contribué à ce rapport.