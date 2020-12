COVID-19 :

. – Alors que la pandémie de coronavirus continuait d’augmenter tout au long de l’été et de l’automne, les responsables du gouvernement fédéral ont offert à plusieurs reprises une lueur d’espoir: suffisamment de doses de vaccin pour vacciner 20 millions d’Américains avant la fin du mois de décembre.

Cependant, après la première semaine de distribution des vaccins et près de la date limite auto-imposée, l’opération Warp Speed ​​(OWS) est en passe de tomber bien en dessous de 20 millions d’injections.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont rapporté que, lundi matin, environ 11,5 millions de vaccins ont été distribués et 2,1 millions de personnes ont été vaccinées. .

Ce chiffre est loin d’être l’objectif que s’était fixé initialement l’opération Warp Speed.

Les responsables du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) et du CDC affirment que les décomptes de l’agence sous-estiment de nombreux vaccins en raison de retards dans les données, mais même en tenant compte des retards de déclaration, le Le programme de vaccination américain semble prendre plus de temps que ne l’avaient prévu les responsables de Warp Speed.

Quand pourrions-nous atteindre 20 millions de vaccinés aux États-Unis?

Un premier obstacle: l’exigence de deux jours de la Food and Drug Administration (FDA) pour évaluer chaque envoi de vaccin à des fins de contrôle de qualité a ralenti la distribution. L’OWS a dit aux États de s’attendre à moins de doses pour la deuxième semaine que prévu initialement. Avec le nombre de 20 millions apparemment plus hors de portée, les responsables de l’OWS ont reconnu lundi dernier qu’ils pourraient ne pas le faire avant janvier.

«Nous croyons toujours fermement que nous aurons alloué aux États d’ici la fin de l’année 20 millions de doses de vaccins qui seront disponibles», a déclaré le général Gustave Perna, directeur des opérations de l’opération Warp Speed ​​lors de l’appel du 21 décembre. “Nous sommes convaincus que nous distribuerons la dernière partie de ce vaccin au plus tard la première semaine de janvier afin que tout le monde y ait accès.”

Un responsable du HHS a déclaré que près de 16 millions de doses avaient déjà été attribuées aux États et juridictions sur commande. Cependant, à mesure que de plus en plus de doses de vaccins deviendront disponibles, l’opération Warp Speed ​​et ses partenaires de soins de santé et d’État devront également être en mesure d’intensifier la distribution et la logistique compliquées nécessaires pour acheminer les vaccins du point A au point B. .

“Il semble qu’atteindre 20 millions au début de l’année est ambitieux”, a déclaré le Dr Marcus Plescia, directeur médical de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires.

Pourtant, “les gens semblent vraiment enthousiasmés par l’évolution des vaccins”, a ajouté Plescia. “Tout le monde semble avoir l’impression d’utiliser l’approvisionnement dont il dispose.”

Données imparfaites sur le processus de vaccination aux États-Unis

L’effort de vaccination avance presque certainement plus vite que ne le montrent les faibles chiffres du CDC. En plus de lancer de nouveaux programmes de vaccination, les États sont également aux prises avec de nouveaux outils de déclaration de vaccination, entraînant des retards dans les données. Les derniers chiffres n’incluent pas non plus la plupart des efforts de vaccination plus importants qui commencent cette semaine dans les établissements de soins de longue durée.

Les données de distribution des CDC commencent tout juste à inclure le vaccin de Moderna, qui a été déployé cette semaine dans plus de 3 500 sites, mais les données des CDC n’incluent pas encore le nombre de vaccins Moderna administrés. Alors que le CDC prévoit de mettre à jour les données régulièrement, les mises à jour quotidiennes ne devraient pas commencer avant 2021.

Certains États, comme le Michigan, communiquent leurs propres données, mais ces rapports à l’échelle de l’État accusent également un retard.

La responsable de l’information publique du ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan, Lynn Sutfin, a noté que le tableau de bord de l’État n’est pas mis à jour en temps réel et que les fournisseurs ont jusqu’à 24 heures pour télécharger les doses administrées dans le registre des vaccins.

Michael Pratt, directeur des communications pour l’opération Warp Speed, a salué les progrès accomplis par le gouvernement fédéral jusqu’à présent.

“Ces doses sont distribuées sous les directives des États au peuple américain aussi rapidement qu’elles sont disponibles et libérables, et la disponibilité et la distribution rapides d’autant de doses – et on s’attend à ce que 20 millions de doses aient été allouées pour distribution en seulement 18 jours. après que le premier vaccin a été autorisé pour une utilisation d’urgence – c’est un témoignage du succès de l’opération Warp Speed ​​», a déclaré Pratt dans un communiqué à CNN.

“ Nous n’avons pas encore commencé ” la vaccination

Les États se réadaptent à la réalité qu’ils recevront moins de doses de vaccin anti-covid-19 de Pfizer que ce qui avait été initialement promis dans les semaines à venir. Et ils jonglent également pour s’assurer que chaque dose qu’ils reçoivent est livrée à temps.

Bien que des vaccins aient été expédiés dans tous les États, dans certaines régions, les vaccinations ne font que commencer. La maire de Dayton, dans l’Ohio, Nan Whaley, a déclaré mardi dernier sur CNN que sa ville n’avait pas encore commencé à administrer les vaccins, bien que les vaccinations aient commencé dans l’Ohio le 14 décembre.

“À ce jour, nous n’avons pas encore commencé la distribution de vaccins à Dayton”, a déclaré Whaley mardi dernier. Et il a ajouté que la veille de Noël serait le premier jour où quelqu’un de Dayton recevrait le vaccin.

«Nous ne sommes pas une grande ville qui obtient ces ressources rapidement. Nous avons parlé de cela, (de) la lenteur des tests dans des communautés comme Dayton et partout au pays, et je crains que la livraison des vaccins soit également lente », a-t-il ajouté.

Bien que tous les États disposent de données sur le nombre de personnes qui se font vacciner, seuls 23 États ont rendu public ces informations, selon une enquête de l’Université Johns Hopkins.

Les numéros de CDC et d’état ne reflètent pas en temps réel les vaccinations sur le territoire. Cependant, ils soulèvent des questions sur la manière dont les États veillent à ce que l’ensemble de leur approvisionnement soit utilisé efficacement. Le décalage entre les doses reçues et les doses administrées commence à devenir encore plus écrasant si l’on considère que chaque état devait recevoir plus de doses de Pfizer et de doses de premier tour de Moderna la semaine dernière et, dans de nombreux cas, l’administration de doses. la première semaine n’a pas encore été entièrement administrée.

La différence entre les vaccins reçus et administrés aux États-Unis

Au Michigan, le panneau de contrôle du vaccin covid-19 montre au 28 décembre que seulement 37 660 doses des 231 075 envoyées à l’État ont été administrées. Sutfin a déclaré que les expéditions retardées et les mises à jour des données retardées expliquent la différence.

«Alors que le Michigan a reçu plus de 84 000 doses la semaine dernière, elles n’ont pas toutes été reçues le même jour. Le vaccin est livré quotidiennement aux hôpitaux locaux et aux services de santé de l’État. À mesure qu’ils comprennent mieux les opérations et le flux clinique, nous nous attendons à ce que le temps entre la réception et l’administration diminue », a déclaré Sutfin à CNN.

Sutfin a également noté que le processus de déballage, d’inventaire, de décongélation et de coordination de chaque dose de vaccin “prend un certain temps, donc on s’attend à ce qu’à tout moment il y ait une différence entre les vaccins reçus et les doses administrées.”

La situation en Floride

En Floride, 118 764 personnes avaient reçu le vaccin covid-19 lundi matin. L’État a initialement reçu 179 400 doses de Pfizer.

Mary Mayhew, présidente-directrice générale de la Florida Hospital Association, a déclaré à CNN que la reconfiguration de l’espace clinique pour maintenir la distance sociale et l’affectation du personnel pour administrer le vaccin expliquent pourquoi le nombre initial de personnes vaccinées ne correspond pas. avec l’approvisionnement en vaccins disponibles.

«Je suis convaincu que les hôpitaux déploient des ressources essentielles de manière efficace et efficiente pour soutenir la livraison urgente de vaccins au personnel de santé de première ligne», a déclaré Mayhew lorsqu’on lui a demandé si elle était préoccupée par la différence. “Les hôpitaux travaillent en collaboration avec d’autres partenaires de soins de santé communautaires pour soutenir la distribution rapide des vaccins.”

Structure décentralisée

Bien que les États supervisent le processus de distribution des vaccins, de nombreux départements de la santé des États ou les bureaux du gouverneur ont laissé l’administration réelle des vaccins aux hôpitaux, aux établissements de soins de longue durée et aux pharmacies qui recevront les envois selon le programmé. Cette structure décentralisée pourrait entraîner des retards dans la découverte des faiblesses du processus.

Le responsable de la santé du Mississippi, le Dr Thomas Dobbs, a expliqué lors d’une conférence de presse mardi dernier qu’il n’appartenait pas à l’État de veiller à ce que les vaccins soient effectivement injectés une fois qu’ils ont été affectés à des établissements de soins de longue durée.

«Ils n’ont pas commencé à vacciner», a déclaré Dobbs, faisant référence aux établissements de soins de longue durée, «mais nous avons libéré suffisamment d’allocations pour qu’ils commencent, alors ils sont en train de le mettre en place. Et vous savez, c’est quelque chose qui est hors de notre contrôle. Mais vous savez, dans les deux prochaines semaines, ils le redémarreront.

‘C’est un peu frustrant’

Le Dr Ashish Jha, doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown, a déclaré qu’il n’était pas surpris par certains des problèmes initiaux liés au déploiement du vaccin.

“C’est un peu frustrant car ce n’est pas que nous ne savions pas que les vaccins allaient arriver”, a-t-elle déclaré lundi à Kate Bolduan de CNN.

Ça va ralentir un peu. Encore une fois, une meilleure planification nous aurait fait avancer plus rapidement, mais nous y sommes et nous acheminons ces vaccins le plus rapidement possible aux bonnes personnes », a-t-il déclaré.

Le Dr Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association, est plus optimiste quant au déploiement, affirmant qu’il s’est déroulé «raisonnablement bien» jusqu’à présent. Il espère que la nouvelle administration Biden réfléchira à la manière de fournir des chiffres précis aux États pour définir les attentes des Américains quant au moment où la vie pourra revenir à la normale.

“Nous ne sommes pas intéressés par ces multiples estimations du moment où elles atteindront le reste de la population, car je ne pense pas qu’une bonne planification puisse être faite de cette façon”, a déclaré Benjamin à CNN. “J’espère que la nouvelle administration réfléchira aux messages, afin que les gens n’aient pas d’illusions sur la vaccination.”

Cela dit, les vaccins ont été développés en un temps record sans le “rythme bureaucratique normal”, a déclaré Benjamin. Il pense que ce processus a donné aux Américains une nouvelle vision de ce à quoi ressemble le processus de développement des vaccins.

«Le public américain a une bonne idée du processus de vaccination qu’il n’a jamais eu auparavant. Et je pense que les gens devraient prêter une attention particulière à cela, quand les gens parlent de ce que fait la santé publique, c’est un exemple de ce que nous faisons », a déclaré Benjamin.