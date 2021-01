COVID-19 :

. – Près de quatre semaines après la vaccination du premier Américain contre le coronavirus, environ 6 millions de personnes ont reçu l’un des vaccins, bien en deçà de l’objectif de vaccination. contre covid-19., fixé l’année dernière, de 20 millions à la fin de 2020, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Jeudi, 5,9 millions de personnes avaient reçu un vaccin, contre 5,3 la veille, a indiqué le CDC. Le responsable de la santé des États-Unis a déclaré cette semaine que les États-Unis administraient en moyenne environ un demi-million de vaccins par jour.

Bien que l’objectif de 20 millions soit peut-être trop élevé au départ, les vacances peuvent avoir causé des retards, ont déclaré certains experts de la santé, et il peut y avoir un retard dans la déclaration des vaccins.

“Le démarrage a été lent et nous devons faire mieux à tous les niveaux, mais je pense que nous prendrons de l’ampleur à mesure que nous passerons la période des fêtes aux premières semaines de janvier”, a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national. des allergies et des maladies infectieuses, à Randi Marshall de Newsday cette semaine lors d’un événement virtuel.

Fauci a mis en garde contre le fait de tirer des conclusions hâtives sur le moment de la livraison du vaccin dans un laps de temps aussi court, disant “nous venons de commencer”.

Pourtant, alors que beaucoup d’argent et d’efforts ont été consacrés au développement de vaccins et à leur distribution dans les États, il semble que moins a été investi dans la façon de les administrer, ont déclaré des experts en santé publique.

«Il semble y avoir eu une idée à Washington que, wow, vous avez tous ces gens de la santé publique là-bas. Tout ce que vous avez à faire est d’envoyer le vaccin », a déclaré William Schaffner, professeur de maladies infectieuses à l’Université Vanderbilt.

«J’ai des souvenirs de ce qui est arrivé aux tests», a déclaré le Dr Leana Wen, professeur invité de politique et de gestion de la santé à la Milken School of Public Health de l’Université George Washington et analyste médical de CNN.

«C’est la même chose, au départ, des promesses basées sur des projections optimistes ont été faites. Ils ont tous supposé qu’il y avait une stratégie nationale alors qu’en fin de compte, il n’y en avait pas.

Les services de santé des États et locaux sont déjà surchargés et “n’ont pas eu les ressources nécessaires pour planifier et mettre en œuvre le programme de vaccination COVID-19 le plus ambitieux jamais entrepris par notre pays”, a déclaré Wen.

Ces départements “ont géré tous les autres aspects des opérations en cas de pandémie, comme les tests, la recherche des contacts, l’éducation du public, le suivi des données, et maintenant ils ajoutent cette énorme responsabilité à cette responsabilité, donc ils disent depuis des mois qu’ils ont besoin soutien supplémentaire ».

Ajoutez à cela le fait que «l’infrastructure de santé publique aux États-Unis se rétrécit depuis environ 15 à 20 ans», a déclaré Schaffner.

Comment augmenter le taux de vaccination contre le covid-19?

Le gouvernement fédéral peut faire plusieurs choses pour accélérer le processus de vaccination, a déclaré Wen, y compris instiller un sentiment d’urgence et «(faire) clairement comprendre qu’il s’agit d’une mobilisation en temps de guerre. Cela nécessite un effort national 24h / 24 et 7j / 7, il n’y a pas d’excuses.

Schaffner était d’accord.

“Vous pouvez vacciner le samedi, vous pouvez vacciner le dimanche, vous pouvez commencer à 6 heures du matin”, a déclaré Schaffner. «Vous pouvez y aller jusqu’à 8 ou 9 heures du soir. Donc, plus vous pouvez vacciner, mieux c’est.

Deuxièmement, a déclaré Wen, le gouvernement pourrait fixer des objectifs pour la vaccination contre le COVID-19, déterminer ce dont les autorités nationales et locales ont besoin pour atteindre les objectifs et les aider à obtenir ce dont ils ont besoin.

Et le gouvernement pourrait aider à rationaliser le processus de vaccination Covid-19, à doter les centres de vaccination en personnel et à créer des sites de vaccination de masse.

«Tout ce que le gouvernement fédéral peut faire doit être fait, en particulier le personnel», a déclaré Wen.

Des cliniques de vaccination de masse contre Covid-19, dans les parkings, par exemple, seraient un moyen d’accélérer à terme la vaccination de tout le monde, a déclaré LJ Tan, directeur de la stratégie de la Coalition d’action pour l’immunisation, qui œuvre pour augmenter les taux de vaccination.

Avec la grippe, “nous savons que si vous faites une clinique de vaccination de masse vraiment bien faite, vous pouvez facilement éliminer 20000 vaccins par jour”, a déclaré Tan. Le taux de vaccin contre le coronavirus ne serait pas si élevé en raison du temps d’attente requis après administrer le vaccin pour s’assurer qu’il n’y a pas de réaction allergique, a-t-il dit.