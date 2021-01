COVID-19 :

MEXIQUE – Avec des signes qui voyagent dans les airs, Patricia Barrera montre son affection à son fils, qu’elle n’a pas pu approcher depuis 10 mois.

«Cela m’a beaucoup usé, ça fait mal, vous n’en avez aucune idée», dit Barrera.

En tant qu’infirmière en soins intensifs dans un hôpital COVID, la femme de 43 ans a perdu toute possibilité d’avoir des contacts avec les personnes qu’elle aime le plus, même le jour où la maladie lui a enlevé son père.

«Je dois être totalement isolé de ma famille, je dors dans une pièce spéciale, j’ai ma vaisselle, ma nourriture et mes ustensiles de cuisine, ma propre salle de bain, même ma machine à laver est exclusivement pour mes vêtements», explique Barrera.

La maison de cette survivante de la pandémie a été réduite à une petite pièce recouverte de plastique, et le pire est qu’elle ne peut voir que son enfant de 8 ans à distance et pendant un bref instant la nuit.

L’histoire de cette infirmière est celle que vivent chaque jour des milliers d’employés du secteur de la santé au Mexique, qui ont placé leurs espoirs dans le vaccin qui a commencé aujourd’hui à être appliqué de manière massive.

Et tandis que les brigades appliquent les doses à plein régime, Barrera prie devant les cendres de son père, pour pouvoir être avec sa famille, mais surtout parce que le cauchemar qu’il vit au quotidien à son travail, prend fin.

«Vous n’avez pas le temps de pleurer ce mort, d’exprimer la douleur que vous ressentez pour son départ parce qu’ils ont 3 ou 4 revenus de plus derrière eux», dit Barrera.

Pour l’instant, elle et son fils endurent la situation avec une thérapie, mais le passage du temps laisse de plus en plus de cicatrices sur son cœur et son âme.