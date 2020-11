COVID-19 :

. – Même avec un vaccin en vue, nous continuerons à traiter le COVID-19 pendant la majeure partie ou la totalité de 2021 et “peut-être au-delà”, a déclaré à CNN le Dr Tom Frieden, directeur exécutif de Resolve to Save Lives et ancien directeur. des Centers for Disease Control and Prevention.

Les personnes âgées et celles ayant des problèmes de santé sous-jacents continueront d’être exposées à un risque accru de maladie grave ou de décès dû à Covid-19, a-t-il déclaré, même si un vaccin très efficace sera bientôt disponible.

«Je pense que ce serait une mauvaise approche de penser: ‘Eh bien, si nous vaccinons simplement ces personnes, tout ira bien’ parce qu’environ 40 à 50% de tous les adultes en Amérique ont une condition sous-jacente qui les expose à un risque accru et est imprévisible. qui va devenir particulièrement malade », a déclaré Frieden. «Un vaccin est donc vraiment important et les nouvelles sont très encourageantes. Mais la vaccination ne sera pas un conte de fées mettant fin à la pandémie.

Pourtant, Frieden a déclaré que le plan de lutte contre la pandémie de l’équipe du président élu Joe Biden était encourageant.

“Le président élu est clair sur trois choses qui nous ont manqué jusqu’à présent dans cette réponse”, a déclaré Frieden. «Premièrement, basez-le sur la science, deuxièmement, communiquez clairement ouvertement et honnêtement, et troisièmement, assurez-vous que nous avons une approche organisée, afin de savoir clairement qui est en charge, quel est le rôle des différentes parties du gouvernement et comment vous pouvez minimiser les décès et en même temps minimiser les dommages causés à l’éducation pour notre progrès social et économique.