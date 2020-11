COVID-19 :

. – Comme prévu, les États-Unis font maintenant face à une nouvelle vague de COVID-19 qui pourrait submerger les hôpitaux, tuer des milliers d’Américains par jour en janvier et laisser même les jeunes survivants avec des complications à long terme.

«Dernièrement, nous sommes tombés au point le plus bas début septembre, entre 30 000 et 35 000 nouveaux cas par jour. Maintenant, nous revenons à (environ) 50 000 nouveaux cas par jour. Et il continuera d’augmenter », a déclaré mardi le Dr Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine.

«C’est la vague automne / hiver qui nous inquiète tous. Et maintenant, cela se produit. Et cela se produit surtout dans le nord du Midwest, et les États du nord sont durement touchés: le Wisconsin, le Montana, les Dakota. Mais ce sera une situation nationale très bientôt.

Dans tout le pays, plus de 30 États ont signalé plus de cas de COVID-19 la semaine dernière qu’ils n’en ont signalé la semaine précédente, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le taux de positivité et la vague de covid en automne

Le Dr Anthony Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du pays, a mis en garde contre les taux de positivité des tests dans certains États et a déclaré qu’ils pourraient être un bon indicateur d’augmentations plus prononcées des taux de cas à venir.

Pour l’ensemble du pays, la positivité des tests a été en moyenne de 5,1% au cours de la semaine écoulée jusqu’à mardi. Mais dans au moins 13 États, le chiffre était supérieur à 10%: Alabama, Floride, Iowa, Idaho, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Dakota du Sud, Utah, Wisconsin et Wyoming, selon le Monitoring Project of covid.

«Nous aimerions voir (des taux) inférieurs à 3%, de manière optimale 1% ou moins», a déclaré Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, lors d’un événement organisé par le College of American Pathologists.

“ Nous commençons à voir un certain nombre d’états bien au-dessus de cela, ce qui est souvent, en fait, invariablement hautement prédictif d’une résurgence de cas, ce qui, nous le savons historiquement, conduit à une augmentation des hospitalisations et finalement , à une augmentation des décès », a-t-il dit.

La vague de covid ne donne pas de trêve dans certains états au début de l’automne

À Denver, le nombre de cas récents est aussi “élevé en ce moment qu’ils l’étaient au plus fort de la pandémie en mai”, a déclaré lundi le maire Michael Hancock.

Il a déclaré que les hospitalisations ont également monté en flèche et que les résidents pourraient faire face à des restrictions plus strictes en matière de covid-19 si le nombre continue d’augmenter.

Le Kansas a battu son record du nombre moyen le plus élevé de cas quotidiens avec plus de 700 cas par jour la semaine dernière, a déclaré la gouverneure Laura Kelly.

Plus de 1 000 nouveaux cas ont été signalés mardi dans le Colorado. «C’est très inquiétant. C’est très alarmant. C’est notre plus grand nombre de cas en une seule journée depuis mars », a déclaré le gouverneur Jared Polis.

Dans le Wisconsin, un hôpital de campagne ouvrira cette semaine pour faire face à une augmentation rapide du nombre de patients atteints de coronavirus. L’État a récemment signalé un nombre record de cas de COVID-19, d’hospitalisations et de décès quotidiens.

Si les Américains ne changent pas de cap, les États-Unis pourraient avoir un hiver dévastateur. L’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington prévoit que plus de 135 000 personnes aux États-Unis pourraient mourir dans les trois prochains mois.

“Cet hiver – novembre, décembre, janvier, février – pourrait être la pire période de notre épidémie”, a déclaré Hotez. Préparez-vous à vous mettre à couvert.

Les hôpitaux débordés peuvent affecter tous les patients

Comme nous l’avons vu tout au long de cette pandémie, la flambée de nouveaux cas de covid-19 peut entraîner une augmentation des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir.

Au moins 10 États ont signalé des hospitalisations record de covid-19 depuis vendredi, selon les données du Covid Tracking Project. Cinq d’entre eux – Arkansas, Montana, Dakota du Nord, Oklahoma et Wisconsin – ont rapporté des records lundi.

«Les hôpitaux pourraient à nouveau être débordés», a déclaré le Dr Leana Wen, médecin urgentiste. «Et nous ne parlons pas seulement des patients atteints de coronavirus qui pourraient être en difficulté. Il s’agit également d’autres patients qui pourraient avoir des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des accidents de voiture qui pourraient trouver une situation vraiment intenable. “

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’hospitalisations. Le Commonwealth a rapporté que 741 résidents du Kentucky sont actuellement hospitalisés pour un coronavirus, 170 dans l’unité de soins intensifs et 90 connectés à un ventilateur, a-t-il déclaré.

Le gouverneur de l’Utah, Gary Herbert, a déclaré que l’État avait vu les taux d’infection et le nombre de cas monter en flèche au cours du mois dernier pour atteindre le niveau le plus élevé qu’ils aient jamais été, avec de nouveaux cas oscillant autour de 1000 par jour depuis le 4 octobre.

“Nous utilisons 15,8% de nos lits en USI pour traiter les patients COVID-19, soit plus du double de ce que nous étions auparavant, et notre utilisation totale en USI est de 69,6%”, a tweeté Herbert. “Cela laisse nos hôpitaux dans une situation précaire de ne pas pouvoir traiter les patients covid et non-covid qui ont besoin de soins intensifs.”

Aucune équipe

Certains travailleurs de la santé aux États-Unis n’ont toujours pas l’équipement de protection individuelle et les fournitures de test appropriés, a déclaré le docteur en médecine d’urgence, le Dr Megan Ranney.

“Nous avons très peur de ce que nous allons faire”, a-t-il déclaré.

Dans tout le pays, les hospitalisations ont augmenté: 35 072 ont été signalées lundi et le nombre quotidien a augmenté de manière relativement constante par rapport au creux récent d’environ 28 600 le 20 septembre.

CNN accède au laboratoire de vaccins russe Covid-19 3:00

Une augmentation de 13% des cas de covid-19 chez les enfants en 2 semaines

Plus d’enfants reçoivent également un diagnostic de Covid-19, selon l’American Academy of Pediatrics et l’Association of Children’s Hospitals.

Leur dernier rapport a révélé une augmentation de 13% des cas d’enfants signalés du 24 septembre au 8 octobre, avec plus de 77 000 nouvelles infections signalées.

Le rapport a analysé les données des services de santé de 49 États, New York, le district de Columbia, Porto Rico et Guam. Les enfants représentaient environ 10,7% des cas de COVID-19 dans les États qui ont signalé des cas par âge, selon le rapport.

La nouvelle vient alors que de nombreuses écoles sont revenues à l’enseignement en personne et sont confrontées à des défis liés aux nouvelles infections.

Il n’existe pas de stratégie unique pour retourner en classe en toute sécurité, a déclaré Fauci.

Les décisions devraient être basées sur l’étendue des infections dans la communauté et sur le degré de surveillance nécessaire, a déclaré Fauci.

«Lorsque les écoles sont préparées, lorsqu’elles ont un plan, lorsque tout le monde porte des masques partout dans le monde, lorsqu’elles testent des personnes de manière surveillée pour faire sortir les personnes infectées du système, (et) elles savent quoi faire face à une personne un enfant plus âgé ou des étudiants qui deviennent infectés; ça peut marcher », dit-il.

Les adolescents ont presque doublé les cas d’enfants atteints de covid-19 1:20

Autres essais vaccinaux de phase III

Il s’agit du deuxième essai de vaccin de phase 3 contre le covid-19 à appuyer sur le bouton pause aux États-Unis. L’essai du vaccin AstraZeneca a été arrêté le mois dernier en raison d’une complication neurologique chez un volontaire. Bien que cet essai ait repris dans d’autres parties du monde, il reste en pause aux États-Unis pendant que les responsables de la santé enquêtent.

Fauci a déclaré mardi que les efforts actuels pour le développement de vaccins sont “sur la bonne voie” malgré les nouvelles de Johnson & Johnson.

“Quelques vaccins sont sur le point d’obtenir une sorte d’informations”, a déclaré Fauci lors d’un appel avec les gouverneurs du pays, selon l’audio de l’appel obtenu par CNN.

Fauci a mentionné que Moderna et Pfizer testaient les vaccins. “Nous arrivons au point où nous pouvons presque voir les données pour la première fois, ce qui est une chose prédéterminée que fait le conseil de surveillance de la sécurité et des données”, a-t-il déclaré.

L’effort de vaccination, plus généralement, est “vraiment sur la bonne voie”, a-t-il déclaré. “Nous devrions savoir d’ici novembre ou décembre si nous avons ou non un vaccin sûr et efficace … Il est concevable que nous le sachions même plus tôt.”

Immunisation cruciale

Lorsqu’un vaccin est disponible, les experts de la santé ont déclaré qu’il était essentiel que suffisamment de personnes soient vaccinées pour que la prévention soit efficace, et beaucoup craignent que ce ne soit pas le cas.

“Je suis extrêmement préoccupé par la politisation de la situation autour du vaccin et la réaction des gens”, a déclaré mardi Moncef Slaoui, scientifique en chef de l’initiative du gouvernement américain visant à développer un vaccin le plus rapidement possible.

“Nous serons complètement transparents: les gens comprendront exactement la performance des vaccins, leur sécurité et leurs avantages”, a déclaré Slaoui dans une interview sur Fox News.

«Et j’espère que les gens se rendront compte que la seule façon de vraiment nous permettre de nous éloigner et de contrôler cette pandémie sera par la vaccination de masse», a-t-il déclaré.

– Amanda Watts, Wes Bruer, Jen Christensen, Maggie Fox, Jenn Selva, Andrea Kane, Jason Hanna et Lauren Mascaren de CNN ont contribué à ce rapport.