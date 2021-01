COVID-19 :

08:52 Le temps à La Rioja

Petit ciel nuageux, avec des intervalles de nuages ​​bas. Hausse des températures. Gelées dans la péninsule ibérique et faibles dans la Rioja Alta. Vents du nord dans la Sierra et du nord-ouest dans la vallée.

08:45 Le temps en Aragon

Ciel avec des intervalles de nuages ​​bas, avec probabilité de brouillard au sud de Huesca. De faibles précipitations sont attendues dans l’extrême nord-ouest des Pyrénées aux premières heures, sous forme de neige au-dessus de 1 200 m. Hausse des températures. Gelées à Huesca et dans la péninsule ibérique, localement fortes. Vent du nord et nord-ouest, modéré dans la vallée de l’Èbre et faible dans le reste.

08:38 La météo en Catalogne

Dans les Pyrénées, le ciel sera nuageux, avec une probabilité de pluie dans les premières heures dans les zones les plus à l’ouest, et avec un niveau de neige d’environ 1 200/1 400 mètres. Au sud de Lleida, il y aura des intervalles de nuages ​​bas et de brouillard. Dans le reste de la communauté, ciel légèrement nuageux ou dégagé. Hausse des températures. Gelées à l’intérieur de la moitié nord, fortes dans les Pyrénées. A Ampurdán et dans la moitié sud, vent du nord-ouest faible à modéré; dans le reste, une variable faible avec une prédominance de la composante occidentale.

08:30 Le temps en Estrémadure

Ciel peu nuageux ou clair. Les brumes et brumes matinales éparses ne sont pas exclues. Les températures minimales augmentent dans les zones élevées et inchangées dans le reste. Les températures maximales resteront inchangées ou augmenteront légèrement. Gels faibles généralisés. Vents lâches variables.

08:24 Le temps dans la Communauté de Madrid

Ciel clair. La hausse des températures, peu marquée celle des minimums dans la moitié sud, où les maximums auront une augmentation plus marquée. Gels généralisés et localement forts dans le sud et à Vegas. Vent lâche variable.

08:16 Le temps à Castilla-La Mancha

Ciel clair. Hausse des températures, localement notable pour les bas à Cuenca et à l’est de Guadalajara. Gelées largement répandues et localement fortes dans le quadrant nord-est. Vent variable variable, avec une prédominance de la composante nord dans la moitié est.

08:08 Le temps à Valence

Ciel peu nuageux ou clair. Hausse des températures. Du givre à l’intérieur. A Castellón, vent léger à modéré avec une prédominance du nord-ouest; à Valence, un vent léger de l’ouest; à Alicante, vent léger variable.

08:00 Le temps à Murcie

Ciel clair. Hausse des températures, avec des gelées dans le Nord-Ouest et l’Altiplano. Vents du nord-ouest.

07:52 Le temps aux Baléares

Ciel peu nuageux ou clair. Les températures augmenteront. À Majorque, de faibles gelées locales sont attendues. Le vent soufflera de l’ouest et du nord-ouest.

07:45 Le temps en Andalousie

ciel peu nuageux ou dégagé. Les températures continueront d’augmenter, à l’exception du minimum dans la vallée du Guadalquivir et à Cadix, qui restera inchangé. Gelées généralisées à l’intérieur de la communauté. Les vents de l’ouest sont faibles sur la côte méditerranéenne et le détroit, augmentant l’après-midi, venant du nord-est, faibles dans la moitié ouest et faibles variables dans le reste.

07:38 La météo aux îles Canaries

Ciel peu nuageux ou clair à Lanzarote et Fuerteventura et nuageux avec de faibles pluies dans le nord du reste des îles, tendant l’après-midi à légèrement nuageux ou dégagé à Gran Canaria et se dégageant dans les autres. Intervalles nuageux dans le reste des zones, ciel principalement nuageux l’après-midi. Températures minimales avec peu de changements et maximales légèrement en hausse. Vent du nord-est, tournant vers la composante est aux heures centrales à Lanzarote et Fuerteventura.

07h30 Les prévisions météo

Au total, 34 provinces continueront aujourd’hui d’avertir de différents types de températures minimales, trois d’entre elles avec un avertissement rouge (risque extrême). Plus précisément, l’AEMET a activé des avis de niveau rouge à Guadalajara, Teruel et Saragosse et orange (risque important) à Soria, Albacete, Cuenca, Toledo et Madrid; et les avis jaunes (risque) à Cadix, Cordoue, Grenade, Huelva, Séville, Huesca, Cantabrie, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanque, Ségovie, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Barcelone, Lleida, Cáceres, Badajoz, Lugo, Orense, Pontevedra, Murcie, La Rioja et Valence.

Pendant la journée, dans une grande partie du pays, un ciel légèrement nuageux ou clair prédomine. Cependant, au Pays basque et au nord de la Navarre, un ciel nuageux ou couvert est prévu, avec d’éventuelles pluies légères dispersées, qui seront plus probables autour du golfe de Gascogne et au nord de la Navarre, ayant tendance à se disperser ou à s’atténuer pendant la journée.

La passe dévastatrice de Filomena

La moitié de l’Espagne est gelée. Ce matin, des températures extrêmes ont été enregistrées. La Communauté de Madrid enregistre entre six et dix degrés sous zéro, mais Teruel, Guadalajara et Saragosse prennent le pire, avec 20 degrés sous zéro. Au cours de cette journée, la vague de froid laissera des températures minimales inférieures à moins 10 degrés et des gelées généralisées dans de grandes zones de l’intérieur de la péninsule.