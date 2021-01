COVID-19 :

Les variantes nouvellement découvertes du covid-19 inquiètent 0:47

. – Une nouvelle étude suggère qu’une personne pourrait être infectée par l’une des nouvelles variantes de coronavirus même si elle a déjà eu COVID-19 ou a été vaccinée.

La variante a été détectée pour la première fois en Afrique du Sud en octobre et a maintenant été trouvée dans plus d’une douzaine de pays.

«Je pense que nous devrions être alarmés», a déclaré Penny Moore, professeur agrégé à l’Institut national des maladies transmissibles en Afrique du Sud et auteur principal de l’étude.

«Sur la base des données de Penny, le vaccin sera probablement un peu moins efficace, mais nous ne savons pas à quel point il est moins efficace», a déclaré David Montefiori, virologue au Duke University Medical Center.

Montefiori a ajouté qu’il s’agissait de la première étude qui lui faisait sérieusement douter qu’une infection antérieure ou un vaccin protégera contre une nouvelle variante du coronavirus.

“C’est la première fois que je m’inquiète du fait qu’une variante élude partiellement la réponse immunitaire et échappe partiellement au vaccin”, a-t-il déclaré.

Les deux experts ont souligné que les gens doivent encore recevoir le vaccin. Il est extrêmement efficace contre d’autres formes de virus et ils pensent qu’il fournira probablement un certain niveau de protection contre la nouvelle variante.

L’étude a été publiée sur un serveur prépresse et n’a pas été révisée par des pairs ni publiée dans une revue médicale.

C’est l’un des premiers rapports à examiner l’effet du variant sur la puissance des anticorps. Des laboratoires du monde entier étudient le problème et espèrent en rendre compte dans les semaines à venir.

«Je crains désespérément que dans les six à 12 prochaines semaines, nous ne voyons une situation avec cette pandémie différente de tout ce que nous avons vu à ce jour. Et c’est vraiment un défi que je ne pense pas que la plupart des gens aient encore réalisé », a déclaré Michael Osterholm, épidémiologiste à l’Université du Minnesota et membre du comité consultatif de transition Covid-19 du président élu Joe Biden, au programme “New Day” de CNN.

“ Une évasion à deux bras du système immunitaire ”

Dans l’étude, Moore et ses collègues ont prélevé le sang de 44 personnes qui avaient eu le COVID-19. Il a été confirmé que presque tous leurs cas étaient survenus avant septembre, avant que le variant ne soit détecté en Afrique du Sud.

Les chercheurs ont ensuite testé pour voir si leurs anticorps combattraient la nouvelle variante.

Chez environ la moitié des 44 personnes, leurs anticorps étaient impuissants contre la nouvelle variante.

“Nous avons vu un KO”, a déclaré Moore. “C’était un résultat terrifiant.”

Pour l’autre moitié, la réponse anticorps a été affaiblie mais pas complètement éliminée.

L’analyse a montré que la réponse anticorps la plus forte provenait de ceux qui avaient souffert de cas plus graves de COVID-19 et avaient donc développé une réponse anticorps plus forte après leurs maladies.

Les coupables étaient des mutations dans deux parties différentes des pointes trouvées sur le coronavirus. Les vaccins fonctionnent en ciblant ces pics.

“C’était une évasion à deux bras du système immunitaire”, a déclaré Moore.

Moore a souligné qu’il s’agit de résultats de laboratoire et que des études sont nécessaires pour voir si les personnes qui ont déjà eu COVID-19 sont réinfectées par la nouvelle variante.

Les tests d’anticorps n’ont pas mesuré d’autres réponses immunitaires, telles que les réponses des lymphocytes T, qui sont générées par des infections et des vaccins antérieurs.

Ce que cela signifie pour le vaccin

L’équipe de Moore recueille maintenant du sang de personnes qui ont été vaccinées pour voir si leurs anticorps peuvent combattre la nouvelle variante.

«Je pense que les données sur les personnes ayant déjà été infectées soulèvent toutes sortes de signaux d’alarme pour les vaccins», a-t-il déclaré. Nous devons l’essayer pour le découvrir.

Montefiori, virologue de Duke, est d’accord.

«Je n’ai aucune raison de penser que les résultats chez les personnes qui ont été vaccinées seront différents de ceux des personnes qui ont déjà eu une infection», a-t-il déclaré.

Pour diverses raisons, Montefiori pense que le vaccin est susceptible de prendre un coup, mais probablement pas aussi dur.

Premièrement, les deux vaccins autorisés aux États-Unis fonctionnent très bien, donc même si la nouvelle variante se bat, la réduction de l’efficacité du vaccin ne sera probablement pas dévastatrice.

«Nous devons nous rappeler que les vaccins Pfizer et Moderna sont efficaces à 95%, c’est un niveau d’efficacité extraordinaire», a déclaré Montefiori. “Si elle est réduite à 90, 80, 70% d’efficacité, elle reste très, très bonne et est susceptible d’avoir un impact majeur sur la pandémie.”

En outre, alors que la surveillance en Afrique du Sud montre que la nouvelle variante devient la variante dominante dans le pays, Montefiori note qu’elle n’a été trouvée qu’en petit nombre dans 13 autres pays.

Le Royaume-Uni, qui dispose d’un système de surveillance très agressif, a trouvé 45 personnes avec la nouvelle variante, selon GISAID, une initiative indépendante de partage de données. Le Botswana a connu six cas; Le Japon en a vu cinq; quatre cas ont été détectés en Allemagne; deux en France, Australie, Suisse et Finlande; et un en Suède, en Corée du Sud, en Norvège, en Irlande et aux Pays-Bas.

De plus, se faire vacciner pourrait déclencher une réponse anticorps plus forte que l’infection.

Lundi, des chercheurs du Centre médical Sheba en Israël ont annoncé qu’un test sanguin de 102 employés de l’hôpital qui avaient reçu deux doses du vaccin Pfizer a montré que leurs niveaux moyens d’anticorps étaient plus élevés que ceux trouvés chez les personnes qui s’étaient rétablies. de covid-19 sévère. Cette étude n’a pas été examinée par des pairs ni publiée sur papier ou en ligne.

“Ce sont de très bonnes nouvelles”, a déclaré Moore.

Alors que les scientifiques déterminent l’effet que la variante pourrait avoir sur le vaccin, les experts avertissent que la prévention, comme le port d’un masque et la distanciation sociale, est le meilleur moyen de réduire les taux de covid-19, cela et d’être vacciné. quand tu peux.

Amir Tal et Naomi Thomas ont contribué à ce rapport