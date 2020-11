COVID-19 :

L’arrivée du coronavirus en Espagne a été marquée par un “ effet fondateur ”, expliquent les chercheurs de l’Institut de santé Carlos III (ISCIII) de Madrid. Dans leur étude, publiée par le Journal of Virology, ils ont révélé que, au début, différentes variantes du virus sont entrées dans notre pays sans Mutation D614G. Avec le temps, ceux-ci disparaissaient et les variantes qui avaient cette mutation ont été imposées “Grace à avantage évolutif qu’il suppose et qu’il leur accorde un une plus grande capacité infectieuse».

“Au fur et à mesure que le virus circulait, des variantes ont émergé avec une mutation dans son pic (D614G), qui a prévalu grâce à un avantage évolutif qui pourrait donner une plus grande capacité infectieuse.” 📰 #NoticiasISCIII Évolution génétique du coronavirus en Espagne ➡️ https://t.co/CMnVDqfuqI https://t.co/dxW87xTNzc – Institut de santé Carlos III (ISCIII) (@SaludISCIII) 3 novembre 2020

Avec les résultats de la recherche, les scientifiques espagnols ont créé un carte de transmission géographique des différentes variantes génétiques du virus, ce qui contribue à expliquer sa propagation. “Fin février, des représentants des principaux groupes de coronavirus pouvaient déjà être détectés”, a déclaré Francisco Díez, l’un des auteurs de l’article, à ABC Salud. Plus précisément, les chercheurs ont détecté «des variantes du groupe 19B dans Valence, Andalousie, Pays Basque Oui La Rioja; de 20A à Madrid, Castille et Leon, les îles Canaries Oui Estrémadure; de 20B à Valence, les îles Canaries Oui Baléares; et de 19A en Andalousie».

Plusieurs introductions

L’étude a confirmé qu’au minimum, il y avait 62 présentations de différentes variantes du SRAS-CoV-2 en Espagne au cours des premiers mois de la pandémie. D’eux, àAu moins quatre étaient déjà en expansion silencieuse à travers le pays entre fin janvier et début février, dont un total de 110 séquences différentes de COVID-19, “ce qui confirme que le virus a provoqué des infections spécifiques plusieurs semaines avant la forte augmentation des cas détectés début mars”, selon les experts. «Ces 4 variantes, qui n’étaient pas liées aux deux premiers cas d’infection à coronavirus détectés en Espagne sur La Gomera et Majorque début février, ont été à leur tour étendues à différents pays du monde», Déclare, pour sa part, Francisco Díez.

Plus précisément, deux de ces variantes présentaient le Mutation L84S dans le gène ORF8, et les deux autres, le Mutation D614G dans le gène spicule. Cela suggère que les variantes se sont développées grâce à ‘effet fondateur’, c’est-à-dire que ceux qui sont arrivés les premiers ont été imposés. Cependant, les variantes sans la mutation D614G ils perdaient de la force jusqu’à ce qu’ils disparaissent.

Situation particulière en Espagne

Le chercheur souligne que l’Espagne a vécu différemment car cette variante s’est imposée beaucoup plus tôt que dans d’autres pays où elle l’était beaucoup moins. Cependant, la situation a rapidement changé et actuellement pratiquement tout ce qui est séquencé a cette mutation.

Pour cette raison, selon Díez, cette étude souligne la nécessité de «surveiller la diversité génétique présente en Espagne pour comprendre la dynamique de la transmission du virus et améliorer nos connaissances sur l’origine et la dispersion du coronavirus aux niveaux local, national et international ».