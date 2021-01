COVID-19 :

Il Bon restaurant de Valladolid a été victime de fausses accusations par un client pour ne pas être d’accord avec les mesures anticovid imposée aux locaux de l’hôtel. Malgré les mauvais commentaires du dîner, du restaurant, ils ont fait preuve d’ingéniosité et ont réussi à exposer l’individu par d’autres commentaires, totalement différent, ce qu’il a fait il y a quelques mois lors de ses précédentes visites.

Mauvaises notes sur TripAdvisor et Google

Cristina R, c’est le nom du protagoniste, Il est allé le 10 janvier au restaurant niçois. Dégoûtée par les mesures anticovides, elle a décidé de publier de mauvaises références sur la plateforme TripAdvisor: “Pizza, crêpes, rien d’autre. Décoration pour enfants. Ce n’est pas ce qu’il semble. Je n’aime pas ça, la nourriture a le goût de cubes de viande. Non recommandé, de mauvaise qualité, beaucoup de bêtises avec des mesures de sécurité. En termes de qualité, terrible, cher pour la malbouffe. Moitié-moitié. Je changerais de directeur », écrit-il.

Le dîner n’était pas satisfait de sa description de l’endroit sur TripAdvisor et voulait aussi laisser un avis sur Google: «Ventilation médiocre et très mauvaise. Il manque de lumière naturelle et de fenêtres; Ce n’est vraiment pas l’endroit idéal dans l’état actuel. Marketing pur », condamné.

Réponse du restaurant

Après avoir lu les commentaires de Cristina, le restaurant Niza a répondu à Cristina via le réseau social Twitter: “Chère Cristina, Il y a 4 heures, nous vous avons expulsé de nos locaux pour violation des réglementations sanitaires. Nous avons même appelé la police pour votre attitude … J’espère que vous avez été à l’aise … Je vous ai vu sortir la porte était le meilleur de la journée. Gonzalo Soriano », a écrit le fondateur du restaurant.

Mais malgré la bonne réponse de Soriano à l’attitude honteuse du client, la chose ne s’est pas arrêtée là. Depuis le restaurant Niza, ils voulaient aller plus loin et se sont rendu compte que Cristina était déjà allée au restaurant à plusieurs reprises: en novembre 2019 et septembre 2020. Lors de ses précédentes visites, il a également publié des évaluations de Nice, les coupables de l’avoir dénoncée.

Chère Cristina, il y a 4 heures, nous vous avons expulsé de nos locaux pour non-respect des réglementations sanitaires. Nous avons même appelé la police pour votre attitude. … J’espère que vous êtes resté à l’aise … Je vous ai vu sortir la porte était le meilleur de la journée. Gonzalo Soriano. pic.twitter.com/wTaW5nGFbG – NIZA RESTAURANT (@NizaValladolid) 10 janvier 2021

Avis clients précédents

En novembre 2019, Cristina a écrit: «Incroyable du début à la fin. Service excellent. La nourriture est délicieuse, tout est délicieuse. Les délicieuses crêpes mars et le cappuccino “, a écrit Cristina alors qu’il n’y avait toujours pas de restrictions pour COVID-19.

Mais en septembre 2020, il y en avait et c’est à ce moment-là qu’il a commenté: “Rapport qualité / prix imbattable, tout très riche, nettoyage impeccable et sécurité contre COVID. De mon point de vue, il faut tout essayer, tout est délicieux. La décoration est parfaite. Magnifiques salles de bains. La ponctualité et le service n’admettent pas de faute. C’est notre restaurant de référence à Valladolid “, terminé.

Sur ces précédents commentaires, le restaurant niçois a répondu: “Différence entre les deux premiers et les deux seconds: qu’aujourd’hui nous vous avons invité à partir pour ne pas avoir respecté le même protocole qui semblait impeccable en septembre … la pandémie allait nous changer pour le mieux?”

Prise en charge du restaurant par les utilisateurs de Twitter

Cristina qui n’a pas pu supporter de voir comment ils l’ont laissée en preuve de Nice, a commencé à recruter des amis et même à créer de faux profils pour les inciter à écrire des «mensonges» sur le restaurant. TripAdvisor les a supprimés et finalement de Nice, ils ont pris l’histoire avec humour.

Après tout le désordre de nombreux utilisateurs de Twitter ont répondu aux différents tweets du restaurant niçois en disant qu’ils s’inscriraient pour aller déjeuner ou dîner, même un homme d’Andalousie a appelé pour montrer son soutien.