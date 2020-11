COVID-19 :

Le ministère des Droits sociaux et l’Agenda 2030 qui oriente Pablo Iglesias a octroyé une subvention de 43000 euros à l’association Libre et combatif, l’entité féministe liée à l’Union étudiante. C’est ce qu’indique le décret-loi royal approuvé mardi dernier par le Conseil des ministres à la demande du département du deuxième vice-président et dirigeant de Podemos.

Cette association, qui a promu la Célébration 8-M qui a déclenché la contagion du coronavirus à Madrid, apparaît comme l’un des bénéficiaires de l’aide incluse dans ce décret promu par Pablo Iglesias avec “des mesures urgentes pour soutenir les entités du Tiers Secteur de l’Action Sociale au niveau de l’Etat”.

Selon l’exécutif social-communiste, ces subventions visent «divers groupes en particulier touchés par la pandémie de Covid-19 tels que, entre autres, les personnes âgées, l’enfance et l’adolescence, les Roms, les différents groupes menacés d’exclusion sociale, les personnes handicapées, les victimes de violence sexiste et de traite, les migrants, les femmes , Les personnes LGTBI, les toxicomanes ou les personnes touchées par le VIH-SIDA.

L’ensemble de ces aides s’élève à 26,4 millions d’euros de 0,7% de l’impôt sur les sociétés, «étant 2020 la première année où cette ressource est utilisée, à titre exceptionnel, pour renforcer la performance des principales entités du Tiers Secteur de l’Action Sociale au niveau de l’Etat face à la crise grave causée par Covid-19 », explique le département de Pablo Iglesias.

L’association féministe libre et combative a pour porte-parole Ana Garcia Rubio, qui a été secrétaire général du syndicat étudiant pendant 32 ans. García Rubio a été condamné à une amende par le ministère de l’Intérieur en application de la loi sur la sécurité des citoyens pour avoir utilisé un système de sonorisation non autorisé le 8 mars 2019. Maintenant, le syndicat étudiant a demandé l’été dernier au ministre de l’Égalité, Irene Montero, d’intercéder pour que la sanction soit éliminée.

Assistance pour Bildu

Tel que publié par OKDIARIO, cette organisation syndicale qui se déclare “de gauche, révolutionnaire et anticapitaliste” a fait campagne en faveur de Maddalen iriarte, le candidat d’EH Bildu au gouvernement basque, aux élections du 12 juin. «C’est un nouveau secteur qui nous soutient, qui nous reconnaît comme la seule alternative de gauche. Nous sommes parvenus à un consensus en faveur de l’autodétermination et le droit de décider des peuples et contre le harcèlement des prisonniers politiques et la nécessité de leur rapprochement avec Euskal Herria », a déclaré le candidat pro-ETA au Lehendakari.

L’association Free and Combative faisait partie de la Commission nationale 8-M qui a organisé les manifestations de masse ce jour-là et a également appelé à une grève générale des étudiants le 6 mars, alors que le virus se propageait déjà en Espagne. “Ils ne passeront pas! Grève générale des étudiants le 6 mars: vider les salles de classe et remplir les rues! », était la devise de leur convocation qu’ils ont faite de la main de l’Union des étudiants.

Pompe biologique

Un appel quand le risque de contagion était déjà élevé. Deux jours plus tard, le 8-M était une bombe biologique. Comme indiqué par OKDIARIO, les données téléchargées par le ministère de la Santé sur le site Web du Centre national d’épidémiologie (CNE) sur les «Agrégats notifiés par les communautés autonomes »révèlent que le 23 mars les contagions à Madrid a grimpé à 21531, soit une augmentation de 2064% par rapport au 8 mars. Le temps écoulé entre les deux dates est celui de l’incubation de la maladie, de l’expérimentation des symptômes, de la fréquentation d’un centre de santé, de la réalisation du test et de la communication aux archives officielles.

En outre, au 8 mars 2020, les données de l’Institut de santé publique Carlos III (ISCIII) confirment que pour ce jour il n’y avait pas 600 cas actifs comme indiqué par le gouvernement, mais en réalité il y avait plus de 12000 caisses: la pandémie était vingt fois plus élevée que ce qui était officiellement reconnu par l’exécutif de Pedro Sánchez.