COVID-19 :

Noël est là, le Noël le plus atypique de notre histoire récente marquée par la pandémie de coronavirus. C’est pourquoi les vœux de Noël des politiciens sont plus intéressants que jamais et plus émouvants lorsqu’ils se souviennent des plus de 50000 Espagnols décédés du virus.

L’un des plus partagés et commentés sur Twitter a été celui du maire de Madrid. José Luis Martínez Almeida a tenu à féliciter tous les habitants de Madrid à Noël et au Nouvel An avec une vidéo émouvante le mettant en vedette mais accompagné des héros de la pandémie: agents de santé, policiers, pigistes et tous ceux qui ont souffert en première ligne de tir. la pandémie.

Le maire commence ses félicitations en rappelant qu’il s’agit «d’un Noël spécial, le plus spécial de notre histoire récente, un Noël marqué par la douleur et la tristesse d’une pandémie qui a coûté des milliers et des milliers de vies, d’une pandémie qui a plongé dans douleur, dans la confusion, dans l’incertitude et dans le désespoir de cette ville, mais cela ne nous a jamais pliés ».

Almeida ne veut pas se souvenir uniquement du pire que la pandémie nous a laissé, il a également voulu valoriser le travail et les efforts de tous les Espagnols pour faire face à la crise sanitaire: «C’est un Noël aussi marqué par la mémoire du courage et l’exemplarité de ceux qui étaient en première ligne, mais aussi de ceux qui étaient chez eux.

“Précisément le souvenir de tous ceux qui nous ont abandonnés mais aussi le souvenir du courage avec lequel nous faisons face à la pandémie doit être l’espoir qui nous guide à travers ce Noël si particulier”, dit le maire dans sa première intervention dans la vidéo.

Ensuite, laissez la place aux héros de la pandémie. Chacun d’eux envoie un message d’encouragement, de mémoire et de confiance que nous sortirons de cette situation. Des représentants de la police municipale et des pompiers, des services sociaux et d’urgence de la capitale, ainsi que du réseau de transports en commun et des services de nettoyage, affirment que “chacun de nous, sous sa responsabilité, a essayé d’être là où les habitants de Madrid ils ont besoin de nous ».

Le message comprend également des témoignages de professionnels de la santé, de commerçants, de membres de l’Église et de différents groupes qui ont contribué à garantir les soins et la sécurité des habitants de Madrid.

Le premier à prendre la parole est un policier, qui se souvient que «chacun de nous sous sa responsabilité, nous avons essayé d’être là où le peuple madrilène avait besoin de nous». Il est suivi par un travailleur SAMUR, qui assure qu’ils se sont occupés des «personnes qui en avaient le plus besoin».

Un technicien de la santé se souvient comment ils ont effectué “des milliers de tests pour assurer votre santé et celle de tous les madrilènes”, un dépotoir qui “désinfectait et nettoyait des milliers de rues de Madrid”, un employé d’un supermarché qui “levait chaque jour la fermeture pour il ne manquera rien », une infirmière qui« s’est occupée de notre peuple et a réussi à sauver la majorité », et un pompier qui« est allé au sommet, dans le ciel de Madrid, pour ramener nos esprits », sont les protagonistes de la vidéo.

Après l’intervention des héros de la pandémie, le maire reprend la parole pour assurer qu’aujourd’hui est le «Noël de l’espoir, l’espoir d’un avenir meilleur toujours avec la mémoire de ceux qui nous ont abandonnés, l’espoir que nous allons vaincre la pandémie l’année prochaine ».

Pour clore la vidéo, Almeida lance un message d’espoir, mais exige également la responsabilité des citoyens pour que les vacances n’impliquent pas de nouvelles flambées et le début d’une troisième vague redoutée du coronavirus. Le maire dit qu’en «ces jours très chers et familiers, nous devons continuer à maintenir toutes les précautions et suivre toutes les recommandations des autorités sanitaires».

«Cela implique un effort et un sacrifice, mais c’est l’avant-dernier effort et sacrifice de nous tous qui avons fait pour vaincre cette pandémie», déclare Martínez Almeida. Pour régler, comment pourrait-il en être autrement, il dit au revoir en souhaitant à tous un “très joyeux Noël et une bonne année”. Tout son discours est prononcé devant la mairie de la capitale.