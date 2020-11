COVID-19 :

Adieu les gros repas en famille ou entre amis, les repas d’affaires, les soirées nocturnes et même les grands défilés des rois. Bien que nous ne connaissions toujours pas les restrictions finales pour les prochaines dates, tout le monde sait que Noël ce 2020 serait bien plus différent que ce que nous avons habituellement. Le coronavirus est toujours présent et, encore stabilisant la deuxième vague de cette pandémie qui nous accompagne depuis mars, le pont en décembre et les festivités de Noël pourrait être le point de départ d’une troisième vague en Espagne et en Europe.

Pour lui, Margarita del Val, virologue du CSIC, lors du congrès international Silver Economy, par télématique, a parlé des restrictions du prochain Noël et a insisté sur l’importance pour nous tous de respecter les normes établies. Surtout lors des déjeuners et dîners de famille, qui cette année seront limités. L’expert a mis en garde contre les aérosols, qui pourraient être le plus grand risque pour les prochaines dates. Les petites particules que nous expulsons resteront en suspension dans l’air pendant que nous “parlons, rions ou chantons”, de sorte que la présence d’un positif dans COVID mettrait en danger toutes les personnes présentes, provoquant une nouvelle épidémie de coronavirus.

C’est là que l’importance d’une bonne ventilation entre en jeu, bien que Margarita del Val admette que Les maisons espagnoles “ne sont pas faites pour empêcher le virus de se concentrer dans des espaces clos” et insiste sur l’importance d’ouvrir les fenêtres, “voire une travée” en cas de rencontre avec des non-cohabitants. Même ainsi, l’expert ajoute, comme le rapporte Diario Sur, que “vous n’avez pas à vous réunir pour manger et boire »à ces dates de Noël et que, si oui, recommande l’utilisation de masques FFP2 «bien ajustés». Et c’est qu’avec ce type de masque “les chances de contagion sont réduites trois ou quatre fois” plus qu’avec un autre type.

Rencontres avec des non-partenaires, mieux à l’étranger

Del Val a avoué dans la même vidéoconférence que “Le seul risque zéro est de ne rencontrer que des partenaires”, minimiser les contacts pour éviter un rebond des infections en Espagne et, avec lui, une troisième vague de pandémie juste avant le début de la vaccination. Il insiste sur le fait que la meilleure option pour le faire le type de rencontres – avec des non-cohabitants et avec un maximum de six personnes – est «à l’extérieur et avec un masque». De plus, «il faut une vie saine pour renforcer le système immunitaire», a recommandé le virologue, s’adressant davantage aux personnes âgées.