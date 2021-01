COVID-19 :

(CNN espagnol) – Les États-Unis sont le pays le plus touché par le coronavirus au monde. Sous le gouvernement de Donald Trump, le pays est en tête du nombre de cas confirmés (plus de 24,2 millions) et du nombre de décès (plus de 401 000).

Avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, il y a aussi un changement de ton vers la pandémie. Biden a déclaré cinq jours avant son investiture que, par exemple, son cabinet prendrait des décisions fondées sur la science.

Dans cet épisode, le Dr Elmer Huerta passe en revue ce que Trump a dit et comment Joe Biden fera face à cette crise sanitaire en tant que 46e président des États-Unis.

Le point de vue de Trump sur le coronavirus

Malgré les incidents et les revers sociaux de ces dernières semaines, le moment le plus important d’une démocratie – le transfert de pouvoir – a eu lieu aux États-Unis. Donald Trump n’est plus président et le nouveau président est Joe Biden.

Nous pensons que c’est le bon moment pour faire le point sur la gestion de la pandémie aux États-Unis et essayer d’avoir un aperçu de ce qui attend le nouveau président.

Le premier cas et le premier décès confirmé par le coronavirus

Le premier cas de covid-19 aux États-Unis a été confirmé par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) le 20 janvier 2020 et annoncé le lendemain.

Le premier décès a été annoncé le 29 février, mais il est apparu plus tard qu’il s’était réellement produit le 26 février. Mais – comme nous l’avons décrit dans l’épisode du 28 avril – il est possible que le coronavirus ait déjà circulé bien avant et que le premier décès ait eu lieu le 6 février.

Le fait est que, le 22 janvier, le président – qui était à la Conférence économique de Davos en Suisse – a été interrogé sur l’apparition du premier cas de covid-19 aux États-Unis.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que la maladie ne se transforme en pandémie, il a répondu: «Nous l’avons sous contrôle».

C’était un moment crucial pour la gestion ultérieure de la pandémie aux États-Unis. Cette réponse – et en particulier le ton et l’attitude dont le président Trump a fait preuve en répondant – indiquait qu’il minimisait le problème et qu’il ne prenait pas l’infection au sérieux.

À partir de ce moment, et pendant tous les mois qui ont suivi, Trump a montré une attitude de déni quant à la gravité de la pandémie, essayant de minimiser le problème et décourageant les mesures de prévention des infections.

Comment Trump a minimisé le coronavirus

C’était choquant d’entendre Trump – qui a été enregistré par le journaliste Bob Woodward le 7 février – dire qu’il savait que la maladie était beaucoup plus grave que la grippe et que le virus était cinq fois plus mortel que la grippe. .

Trump admet qu’il a minimisé covid-19 5:25

Un point important de tous ces mois de la pandémie a été la gestion par la Maison Blanche des aspects scientifiques du contrôle de la pandémie.

Peu à peu, il déplaçait l’équipe de scientifiques qu’il avait appelée, jusqu’au 12 août, il nomma le Dr Scott Atlas, un médecin sans expérience en épidémiologie ou en maladies infectieuses, qui dirigea le public au lieu de ceux-là. scientifiques.

La montée en puissance d’Atlas est attribuée au fait qu’il partageait les convictions du président; c’est-à-dire que la pandémie pouvait être maîtrisée en provoquant l’infection des personnes, et que les masques n’étaient pas utiles et portaient atteinte à la liberté individuelle de la personne de choisir le meilleur pour elle.

Le point de vue de Biden sur le coronavirus

En revanche, Biden a déclaré – et déjà nommé – des scientifiques renommés pour le conseiller.

D’un autre côté, il a dit que:

La science guidera toutes leurs décisions, qui feront des masques non un signe de militantisme politique et qui seront obligatoires dans les agences gouvernementales fédérales, qui combattra par l’éducation l’hésitation du public à se faire vacciner, et que 100 millions de personnes seront vaccinées dans les 100 premiers jours de son mandat.

Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup d’espoir pour l’avenir de la gestion de la pandémie. Pour les membres de la communauté scientifique. Le changement de président sera comme un changement de nuit en jour.

Sachant que la gestion d’un problème de santé publique – comme la pandémie – dépend du succès de deux types d’actions: la santé publique et le comportement individuel des citoyens, il est attendu que la nouvelle administration puisse apporter des changements importants tous les deux.

Des politiques de santé plus axées sur la science et les preuves, avec un renforcement de la détection des cas et de la recherche des contacts et, surtout, une amélioration significative du programme de vaccination, nous donnent l’espoir que les citoyens peuvent changer leurs comportements et comprenez que le covid-19 est une maladie qui peut être évitée avec l’utilisation quotidienne d’un masque, en maintenant une distance d’au moins deux mètres des autres personnes et l’hygiène des mains et des surfaces.

